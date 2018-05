CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 507 1-4 Sep 524 1-2 Dec 546 3-4 Mar 565 1-2 May 575 1-4 Jul 579 3-4 Sep 584 3-4 Dec 594 1-2 Mar 601 1-4 May 601 1-4 Jul 592 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 402 3-4 Sep 411 1-4 Dec 421 Mar 429 1-4 May 433 3-4 Jul 438 Sep 414 1-2 Dec 419 Mar 427 1-2 May 432 Jul 435 1-2 Sep 424 Dec 419 3-4 Jul 431 1-2 Dec 421 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 245 1-4 Sep 249 3-4 Dec 258 Mar 263 1-2 May 266 1-2 Jul 271 1-2 Sep 272 3-4 Dec 272 3-4 Mar 272 3-4 May 272 3-4 Jul 271 1-4 Sep 271 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 1025 1-4 Aug 1029 Sep 1030 1-4 Nov 1033 3-4 Jan 1037 Mar 1021 1-4 May 1017 1-2 Jul 1022 1-2 Aug 1017 Sep 999 1-2 Nov 988 1-2 Jan 993 Mar 995 May 997 1-2 Jul 1004 1-2 Aug 997 1-4 Sep 995 1-2 Nov 978 Jul 993 1-4 Nov 985 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 31.42 Aug 31.53 Sep 31.67 Oct 31.82 Dec 32.18 Jan 32.42 Mar 32.73 May 33.01 Jul 33.29 Aug 33.40 Sep 33.51 Oct 33.58 Dec 33.80 Jan 33.96 Mar 34.18 May 34.38 Jul 34.44 Aug 34.43 Sep 34.43 Oct 34.43 Dec 34.33 Jul 34.33 Oct 34.33 Dec 34.33 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 379.10 Aug 378.70 Sep 377.20 Oct 375.10 Dec 373.60 Jan 370.40 Mar 356.50 May 350.60 Jul 350.70 Aug 347.90 Sep 343.60 Oct 337.50 Dec 336.30 Jan 335.80 Mar 335.80 May 335.80 Jul 337.60 Aug 337.60 Sep 337.60 Oct 337.60 Dec 332.20 Jul 335.10 Oct 335.10 Dec 345.20