New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2648 Down 60 Jul 2656 2692 2609 2615 Down 63 Sep 2686 2719 2643 2648 Down 60 Dec 2699 2729 2667 2671 Down 50 Mar 2695 2723 2661 2664 Down 46 May 2693 2715 2655 2657 Down 46 Jul 2680 2711 2653 2653 Down 49 Sep 2680 2680 2654 2654 Down 49 Dec 2675 2675 2652 2652 Down 48 Mar 2649 Down 48