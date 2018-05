Pietro Rosa TBM signe un accord à long terme avec Pratt & Whitney

HARTFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--mai 21, 2018--Pietro Rosa TBM (fabrication de lames de turbines) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord à long terme (LTA) de 10 ans avec Pratt & Whitney, une division de United Technologies Corp., pour la fourniture de profils aérodynamiques pour moteurs civils et militaires. Le LTA, qui peut s'étendre à l'ensemble du groupe Pietro Rosa TBM en Europe et aux États-Unis, fournira la famille des moteurs F135 et PW2000 et la Geared Turbofan ™ (GTF) de Pratt & Whitney.

Cet accord représente une étape importante dans la collaboration entre les deux sociétés, permettant au Groupe Pietro Rosa TBM d'utiliser ses capacités d'ingénierie avancées et l'intégration verticale des technologies de formage à chaud, d'usinage et de finition de surface.

« Nous sommes heureux de signer cet accord avec Pietro Rosa », a déclaré Art Erikson, directeur exécutif de l’approvisionnement stratégique de Pratt & Whitney. « Nous avons une croissance énorme devant nous, et des fournisseurs comme Pietro Rosa qui adhèrent à notre gouvernance contractuelle, notre engagement à la compétitivité des coûts et à notre amélioration continue auront la chance de croître avec nous ».

M. Mauro Fioretti, président et directeur général du groupe Pietro Rosa TBM, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis et de la confiance que nous fait Pratt & Whitney avec cet accord à long terme. Cela représente la meilleure reconnaissance possible de l’héritage de 130 ans de Pietro Rosa TBM. Cet accord renforce notre stratégie de création de partenariats d'affaires durables avec des équipementiers clés, basée sur notre passion pour l'innovation et la confiance mutuelle. La signature de cet accord offrira également des avantages remarquables pour nos équipes des deux côtés de l'Atlantique, à Pietro Rosa TBM ainsi qu'à New England Airfoil Products (société de Pietro Rosa TBM), basée au Connecticut ».

