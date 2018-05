Le produit ultrabasse consommation Lattice sensAI permet la très grande diffusion des solutions d'intelligence artificielle Sur les appareils en périphérie de réseau

PORTLAND, Orégon--(BUSINESS WIRE)--mai 21, 2018--Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC) annonce aujourd'hui Lattice sensAI™, offre technologique complète associant des kits de modules matériels, des cœurs IP pour réseaux neuronaux, des outils logiciels, des fonctions de référence et des services de conception personnalisés, destinée à accélérer l’intégration des processus déductifs d'apprentissage automatique sur le marché de grande diffusion des applications pour l’Internet des objets (IdO). Avec des solutions optimisées offrant un fonctionnement ultra-basse consommation (comprise entre 1 mW et 1 W), des boîtiers miniaturisés (5,5 mm 2 à 100 mm 2 ), la flexibilité des interfaces (MIPI ® CSI-2, LVDS, GigE, etc.) et des tarifs pour quantités (de 1 à 10 dollars), l'offre Lattice sensAI accélère la mise en œuvre des traitements en périphérie de réseau, à proximité des sources de données.

« Lattice sensAI répond aux besoins jusqu’ici non satisfaits d’offres de semi-conducteurs d'intelligence artificielle flexibles, à faible coût et très basse consommation, conçues pour être déployées rapidement sur un très large éventail d'applications, pour le vaste marché de l’Internet des objets », a indiqué Deepak Boppana, Directeur marketing produit et segment chez Lattice Semiconductor. « En apportant une offre technologique complète de processus déductifs d'apprentissage automatique conjuguant des solutions matérielles et logicielles sur circuits FPGA flexibles et à très basse consommation, le produit Lattice sensAI permet d'accélérer l'intégration du traitement et de l'analyse des données de capteurs des appareils fonctionnant en périphérie de réseau. Ces nouvelles solutions périphériques s'appuient sur notre leadership en matière de circuit FPGA pour la connexion en périphérie de réseau via des passerelles flexibles d'interfaces de capteurs et la consolidation des données dans les applications Internet des objets de grande diffusion, notamment les enceintes intelligentes, les caméras de surveillance, les robots industriels et les drones ».

« La périphérie de réseau devient de plus en plus intelligente grâce au déploiement de nouvelles capacités de traitement en temps réel de données à partir de types de capteurs toujours plus nombreux, comme le montre l'Internet des objets destiné aux consommateurs. L'émergence de l'intelligence artificielle vient encore accélérer cette tendance », précise Michael Palma, Directeur d'études chez IDC. « Les solutions basse consommation, miniaturisées et à faible coût capables d'effectuer ces types de traitements de données à partir de capteurs locaux vont être essentielles pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans les nombreuses applications liées au marché de la périphérie de réseau ».

Alors que le mouvement d'adoption des technologies d'apprentissage automatique dans l'industrie se confirme, les questions de latence, de confidentialité et de limitation de la bande passante des réseaux contribue à transférer de plus en plus les traitements vers la périphérie de réseau. IHS Markit prévoit que 40 milliards d'appareils IdO seront connectés en périphérie de réseau entre 2018 et 2025. En outre, dans les cinq à dix prochaines années, la convergence des technologies de transformation comme l'Internet des objets, des traitements périphériques à base d'intelligence artificielle et de l'analyse dans le Cloud devraient conjointement bouleverser les secteurs et les domaines les plus spécialisés, mais aussi contribuer à créer de nouvelles opportunités commerciales.* Semico Research prévoit une progression exponentielle des appareils en périphérie de réseau dotés d'une intelligence artificielle, avec un taux de croissance annuel de 110 % au cours des cinq prochaines années.**

Pour répondre aux opportunités de traitement en périphérie de réseau, l'offre sensAI de Lattice inclut les éléments suivants :

Plateformes matérielles modulaires – Plateforme d'interface vidéo (VIP) basée sur la carte ECP5™, avec le kit de développement de système de vision embarqué , et plateforme de développement mobile (MDP) basée sur la carte iCE40 UltraPlus™. Cœurs IP – Accélérateur de réseau neuronal convolutif (CNN) et accélérateur de réseau neuronal binarisé (BNN). Outils logiciels – Compilateur de réseau neuronal pour Caffe/TensorFlow sur circuit FPGA, logiciel de conception Lattice Radiant™, logiciel de conception Lattice Diamond ®. Fonctions de référence – Détection de visages, détection de phrases clés, comptage d’objets, suivi des mouvements faciaux et détection des panneaux de limitation de vitesse. Services de conception – Écosystème de partenaires spécialisés dans les services de conception pour créer des solutions personnalisées pour les applications à très grande diffusion, notamment les applications intelligentes concernant les logements, les environnements urbains et l'industrie.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est l’un des leaders des solutions de connexion en périphérie de réseau où se trouvent les « objets » de l’IdO. Nos FPGA, nos produits vidéo ASSP, notre technologie 60 GHz en ondes millimétriques et nos produits IP apportent de l'intelligence, de la connectivité et des solutions de contrôle des périphériques de réseau pour répondre aux besoins de nombreux marchés (grand public, communications, industrie, informatique, automobile). Notre engagement indéfectible auprès de nos clients dans le monde entier leur permet d'accélérer leur processus d'innovation, en créant un monde toujours plus performant et connecté.

Pour en savoir plus sur Lattice, visitez le site www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous rejoindre via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

