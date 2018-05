Ultra-energieeffizientes sensAI von Lattice ermöglicht erstmals künstliche Intelligenz in Geräten am Netzrand für den Massenmarkt

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Mai 21, 2018--Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC) präsentiert mit Lattice sensAI™ einen vollständigen Technologie-Stack, bestehend aus modularen Hardware-Kits, IP-Module für neuronale Netzwerke, Software-Tools, Referenzdesigns und Services für kundenspezifische Designs, die die Integration von maschinellem Lernen in IoT-Anwendungen für Massenmärkte beschleunigen. Der sensAI-Stack von Lattice wurden für ultra-geringen Stromverbrauch (weniger als 1 mW–1 W), kleinste Abmessungen (5,5 mm 2 – 100 mm 2 ), Schnittstellen-Flexibilität (MIPI ® CSI-2, LVDS, GigE usw.) und extrem kostengünstige Preise (~1-10 USD) optimiert. Der Stack beschleunigt die Implementierung von KI in Geräten am Netzwerkrand und stellt Rechenleistung in der Nähe der Datenquelle bereit.

"Lattices sensAI adressiert den ungedeckten Bedarf an flexiblen, kostengünstigen und extrem energieeffizienten KI Microchip-Lösungen die sich für den schnellen Einsatz in einer Vielzahl von neuen IoT-Anwendungen im Massenmarkt eignen", sagte Deepak Boppana, Senior Director, Product und Segment Marketing bei Lattice Semiconductor. "Lattices sensAI bietet einen vollständigen Technologie-Stack für maschinelles Lernen, der flexible, extrem energieeffiziente FPGA-Hardware- und Softwarelösungen kombiniert und so die Integration von Sensordatenverarbeitung und -analyse in Geräten am Netzwerkrand beschleunigt. Diese neuen Edge-Computing-Lösungen bauen auf unserer Führungsposition bei FPGAs für Edge Connectivity auf und ermöglichen eine flexible Implementierung von Sensor-Interface-Bridging-Anwendingen und Datenaggregation in IoT-Massenmarkt-Anwendungen wie z. B. intelligente Lautsprecher, Überwachungskameras, Industrieroboter und Drohnen."

"Der Netzwerkrand wird intelligenter, da immer mehr Rechenleistung für die Echtzeitverarbeitung von Daten aus einer zunehmenden Anzahl von Sensoren benötigt wird, wie man im Consumer-IoT-Bereich beobachten kann. Das Aufkommen künstlicher Intelligenz beschleunigt diesen Trend nur noch", sagt Michael Palma, Forschungsleiter bei IDC. Kostengünstige Microchip-Lösungen mit geringem Stromverbrauch und geringer Abmessung, die eine solche lokale Sensordatenverarbeitung durchführen können, werden für die Implementierung von KI in zahlreichen Anwendungen am Netzwerkrand in Massenmärkten entscheidend sein.

Der zunehmende Einsatz von maschinellem Lernen und die Beschränkungen hinsichtlich Latenzzeiten, Datenschutz und Netzwerkbandbreite zwingt immer mehr Rechenleistung an den Netzwerkrand zu verlagern. IHS Markit erwartet das etwa 40 Milliarden IoT-Geräte, im Zeitraum zwischen 2018 und 2025, am Netzwerkrand verbunden sind und prognostiziert das in den nächsten 5 bis 10 Jahren Technologien wie IoT, KI-basiertem Edge Computing und Cloud Analytics alle Branchen und Bereiche umkrempeln und neue Geschäftschancen eröffnen wird.* Semico Research prognostiziert für Edge-Geräte mit KI in den nächsten fünf Jahren ein explosionsartiges Wachstum von jährlich über 110%**.

Mit Blick auf die neuen Rechen-Anforderungen am Netzwerkrand umfasst Lattices sensAI-Stack:

Modulare Hardware-Plattformen – die auf ECP5™-Chips basierende Video Interface Platform (VIP) einschließlich des preisgekrönten Embedded Vision Development Kits , und die auf iCE40-UltraPlus™-Chips basierende Mobile Development Platform (MDP). IP-Module – CNN- (Convolutional Neural Network) und BNN- (Binarized Neural Network) Hardware Beschleuniger. Software-Tools – Neuronale-Netzwerke-Compiler für Caffe/TensorFlow für Lattice Radiant™ und Lattice Diamond™ FPGA Designsoftware. Referenzdesigns – Gesichtserkennung, Schlüsselworterkennung, Zählung von Objekten, Gesichtsverfolgung und Erkennung von Geschwindigkeitsschildern. Design-Services – Ein Ökosystem aus Partnern für Design-services liefert kundenspezifische Lösungen für Massenmarkt-Anwendungen wie Smart Home, Smart City und Smart Factory.

Weitere Informationen über Lattice sensAI finden Sie unter: www.latticesemi.com/sensAI.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist ein führender Hersteller von intelligenten Konnektivitätslösungen fuer den Netzwerkrand und IoTGeräte. Lattice stromsparenden FPGA-, 60-GHz-Millimeterwellen-, Video-ASSP und IP-Produkte bieten Intelligenz-, Konnektivitäts- und Steuerungslösungen für Anwendungen am Netzwerkrand in Consumer-, Kommunikations-, Industrie- und Automobilmärkten. Unser beharrliches Engagement für unsere Kunden in aller Welt hilft ihnen, ihr Innovationstempo zu beschleunigen und zu einer besseren, stärker vernetzten Welt beizutragen.

Weitere Informationen über Lattice finden Sie auf www.latticesemi.com. Sie können uns auch auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo oder Youku folgen.

*Luca De Ambroggi, Senior Research and Analyst Director, Transformative Technologies, IHS Markit.

**Semico Research, April 2018.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design), Lattice sensAI, iCE40 UltraPlus, ECP5, Lattice Radiant, Lattice Diamond und bestimmte Produktbezeichnungen sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken der Firma Lattice Semiconductor Corporation oder deren Tochterunternehmen.

MIPI ist in den USA und anderen Ländern eine lizenzierte Marke der Firma MIPI, Inc.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Publikation erwähnte Produktnamen dienen nur zur Identifikation und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

