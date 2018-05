Dole’s joint venture recyclingbedrijf viert 25-jarig bestaan

WESTLAKE VILLAGE, Californië--(BUSINESS WIRE)--mei 21, 2018--Dole Food Company heeft vandaag bekend gemaakt dat Recyplast S.A., een innovatief kunststofrecyclingbedrijf in Costa Rica en waartoe in gezamenlijk eigenaarschap een onderdeel van Dole Fresh Fruit behoort, onlangs het 25-jarig bestaan heeft gevierd bij zijn missie om landbouwafval drastisch te verminderen en her te gebruiken.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180521005304/nl/

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.

De kunststofinzamelaar ontwikkelde de inzameling van veldplastic na gebruik op bananenplantages in Costa Rica. Dit proces voor hergebruik en recycling omvat inzamelen van plastic tassen die bananen tegen het weer en insecten beschermen, alsmede de inzameling van plastic vlechtwerk dat wordt gebruikt om de bananenplanten te poten en andere plastic ter bescherming van het fruit tijdens de teelt. Het veldplastic wordt verwerkt in plastic hoekborden, die de stevigheid van verzendpallets vergroten. Zelfs na aankomst gaan sommige klanten van Dole door met het recyclen van de hoekborden verder in de productieketen.

Deze organisatie is een zeldzaam voorbeeld van een milieudienst die verticaal geïntegreerd is binnen een industrie die het afval produceert, waarbij na recycling, het materiaal gebruikt wordt in het exportproces van het fruit. Het proces toont de convergentie van milieu-, sociale en economische belangen, en brengt duurzaamheid die zowel zakelijk gevoel als openbare voordelen oplevert.

In eerste instantie vereiste Recyplast een vergoeding voor inzameling en recycling van veldplastic door de bananenindustrie om de activiteiten te financieren. Vandaag de dag leveren de activiteiten 105 directe banen op, is het financieel onafhankelijk en worden zelfs kleine bedrijven en organisaties betaalt om grondstoffen te leveren: plastic afval van andere landbouwactiviteiten, evenals consumentenafval van huishoudelijke oorsprong.

Met de groei van Recyplast zijn de negatieve gevolgen van gebruik van plastic en afvoer in Costa Rica verminderd. Deze positieve resultaten zijn uitgebreid naar Midden-Amerika nu de verwerker afval importeert van Guatemala en Nicaragua en binnenkort ook Honduras.

Bij de recente viering van het 25-jarig bestaan herinnerde Jose Miguel Ramirez, General Manager van Recyplast, met trots hoe de activiteiten gegroeid zijn van productie van vier ton aan plastic materialen (uit afval) per dag, naar meer dan 21 ton nu. Dit levert de productie van 44.000 pallethoek- borden per dag op, geschikt voor de export van meer dan 500 containers met fruit!

Renato Acuña, President van Dole Fresh Fruit, was aanwezig bij de viering van de 25ste verjaardag van Recyplast in april.

“Dit is een mooi voorbeeld van sociale verantwoordelijkheid. Het is duidelijk dat het leiderschap, toewijding en voorstellingsvermogen dat hier getoond wordt nodig zijn om te reageren op de toenemende vraag van onze maatschappij”, zei Acuña. “De toewijding van alle medewerkers van de organisatie is meer dan evident, evenals die van de gemeenschappen die het mogelijk maken dat de huishoudelijke afvalstromen kunnen worden gerecycled.”

Over Dole Food Company

Dole Food Company, Inc. is een van 's werelds grootste producenten en verkopers van vers fruit en verse groenten van hoge kwaliteit. Dole is een marktleider in veel van de producten die het verkoopt, evenals in voedingsvoorlichting en -onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dole.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180521005304/nl/

CONTACT: Dole Food Company, Inc.

Contactgegevens VS: William Goldfield

818-874-4647

william.goldfield@dole.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA CANADA COSTA RICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS PACKAGING NATURAL RESOURCES AGRICULTURE RETAIL FOOD/BEVERAGE

SOURCE: Dole Food Company, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/21/2018 07:00 AM/DISC: 05/21/2018 07:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180521005304/nl