Recycling-Joint-Venture von Dole feiert 25-jähriges Bestehen

WESTLAKE VILLAGE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Mai 21, 2018--Die Dole Food Company gab heute bekannt, dass Recyplast S.A., ein innovatives Kunststoff-Recyclingunternehmen, das seinen Sitz in Costa Rica hat und unter gemeinschaftlicher Eigentumsstruktur geführt wird, darunter eine Tochtergesellschaft von Dole Fresh Fruit, vor Kurzem sein 25-jähriges Bestehen und Engagement für die drastische Reduzierung und Wiederverwendung von landwirtschaftlichen Abfällen feierte.

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.

Das Kunststoff-Recyclingunternehmen leistete Pionierarbeit, indem es sich auf das Einsammeln von Kunststoffabfällen , die auf Bananenplantagen in Costa Rica nicht mehr länger verwendet werden, spezialisierte. Zu diesem Wiederverwendungs- und Recyclingprozess gehört die Rückgewinnung von Plastiktüten, die Bananen vor Wettereinflüssen und Insekten schützen. Darüber hinaus werden Kunststoffe eingesammelt, die während des Anbaus zum Schutz der Frucht oder zum Stützen der Bananenstauden, wie beispielsweise Zwirn, verwendet werden. Die von den Plantagen zurückgewonnenen Kunststoffe werden zu Palettenecken verarbeitet, die zur Verstärkung von Versandpaletten eingesetzt werden. Selbst im nachgelagerten Bereich der Lieferkette recyceln einige der Kunden von Dole die Palettenecken.

Diese Organisation ist ein seltenes Beispiel eines vertikal integrierten Umweltservices, insofern als sie von der Industrie produzierte Abfälle recycelt, um sie anschließend als Material im Obstexport einzusetzen. Dieser Prozess stellt die Konvergenz von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen dar, der eine Art Nachhaltigkeit ermöglicht, die geschäftlich sinnvoll ist und der Öffentlichkeit dient.

Anfangs musste Recyplast eine Gebühr für das Einsammeln und Recyceln von Kunststoffabfällen von den Bananenplantagen verlangen, um seinen Betrieb finanzieren zu können. Heute generiert der Betrieb 105 direkte Jobs, steht finanziell unabhängig da und zahlt sogar kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen für einfache Rohmaterialien: Kunststoffabfälle von landwirtschaftlichen Betrieben sowie Verbraucherabfälle von Haushalten.

Im Zuge des Wachstums von Recyplast haben sich die negativen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung und Entsorgung von Kunststoff in Costa Rica verringert. Die positiven Ergebnisse dehnen sich mittlerweile auf ganz Mittelamerika aus, da der Recycler Abfall von Guatemala und Nicaragua und demnächst auch von Honduras importiert.

Bei einer Feier anlässlich des 25. Firmenjubiläums erinnerte der Geschäftsführer von Recyplast, Jose Miguel Ramirez, mit Stolz daran, wie der Betrieb von der Produktion von vier metrischen Tonnen Kunststoffmaterialien (aus Abfällen) pro Tag auf über 21 metrische Tonnen gewachsen ist. Dies entspricht der Produktion von 44.000 Palettenecken pro Tag bzw. der Menge, die für den Export von über 500 Containern Obst erforderlich ist.

Renato Acuña, Präsident von Dole Fresh Fruit, wohnte der im April abgehaltenen Feier zum 25. Firmenjubiläum von Recyplast bei.

„Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel für soziale Verantwortung. Es ist klar, dass die hier gezeigte Führungsleistung, der Einsatz und die Vision erforderlich sind, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Gesellschaft gerecht zu werden“, so Acuña. „Das Engagement aller Mitarbeiter der Organisation ist offensichtlich, ebenso wie jenes der Gemeindegruppen, die für das Einsammeln von Haushaltsabfällen, die recycelt werden, verantwortlich sind.“

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit.

