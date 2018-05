Empresa de reciclagem em joint venture com a Dole comemora 25 anos

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--mai 21, 2018--A Dole Food Company anunciou hoje que a Recyplast S.A., uma inovadora empresa de reciclagem de materiais plásticos com sede na Costa Rica e constituída conjuntamente com uma subsidiária da Dole Fresh Fruit, acaba de cumprir recentemente 25 anos de sua missão de reduzir consideravelmente e reutilizar resíduos agrícolas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180521005288/pt/

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.

A unidade de reciclagem de materiais plásticos é pioneira na coleta de plásticos no campo após o uso em operações de cultivo de banana na Costa Rica. Esse processo de reutilização e reciclagem inclui o aproveitamento de bolsas plásticas que protegem as bananas do clima e de insetos, além da coleta de fios plásticos utilizados para sustentar as bananeiras e de outros materiais plásticos que protegem a fruta durante seu cultivo. O plástico do campo é processado e transformado em cantoneiras plásticas, que dão suporte e reforçam a integridade estrutural de paletes de remessa. E mesmo após a entrega dos produtos, os clientes da Dole continuam reciclando as cantoneiras nas etapas seguintes da cadeia.

Essa organização é um raro exemplo de um serviço ambiental integrado setorialmente em um mercado que gera resíduos que, depois de reciclados, são utilizados como materiais integrantes do processo de exportação de frutas. O processo representa a convergência de interesses ambientais, sociais e econômicos, criando uma sustentabilidade benéfica para as empresas e também para o interesse público.

Para financiar sua operação, a Recyplast cobrava inicialmente uma taxa para coletar e reciclar os resíduos plásticos do campo gerados pelo cultivo de banana. Hoje, a operação gera 105 empregos diretos, sustenta-se financeiramente de modo independente e, de fato, paga a pequenas empresas e organizações comunitárias pelo fornecimento de matérias-primas básicas: resíduos plásticos gerados por outras operações agrícolas e resultantes do consumo doméstico.

O crescimento da Recyplast possibilitou a redução dos impactos negativos do uso e descarte de materiais plásticos na Costa Rica. Esses resultados positivos foram estendidos a toda a América Central, já que a recicladora importa agora resíduos da Guatemala, Nicarágua e, muito em breve, Honduras.

Em uma recente comemoração para homenagear seus 25 anos de operação, Jose Miguel Ramirez, gerente geral da Recyplast, relembrou com orgulho como a operação evoluiu da produção de quatro toneladas métricas diárias de materiais plásticos (derivados de resíduos) para as mais de 21 toneladas métricas atuais. Isso se converte na produção de 44 mil cantoneiras de paletes a cada dia, o equivalente necessário para exportar mais de 500 contêineres de frutas.

Renato Acuña, presidente da Dole Fresh Fruit, esteve presente na comemoração do 25.º aniversário da Recyplast realizada em abril.

“Este é um excelente exemplo de responsabilidade social. Ficou claro que a liderança, dedicação e inventividade demonstradas aqui são necessárias para dar uma resposta às crescentes demandas de nossa sociedade”, declarou Acuña. “E ficou mais que evidente o compromisso de todos os funcionários da organização, assim como dos grupos da comunidade que administram a coleta de resíduos domésticos para reciclagem.”

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em pesquisa e educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180521005288/pt/

CONTACT: Dole Food Company, Inc.

Contato nos EUA: William Goldfield

818-874-4647

william.goldfield@dole.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA CANADA COSTA RICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS PACKAGING NATURAL RESOURCES AGRICULTURE ENVIRONMENT RETAIL FOOD/BEVERAGE

SOURCE: Dole Food Company, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/21/2018 07:00 AM/DISC: 05/21/2018 07:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180521005288/pt