La joint-venture di Dole impegnata in attività di riciclaggio festeggia il suo venticinquesimo anniversario

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--mag 21, 2018--Dole Food Company ha annunciato oggi che Recyplast S.A., un'innovativa joint-venture costaricana dedita al riciclaggio di plastica di cui fa parte anche una consociata di Dole Fresh Fruit, ha festeggiato di recente 25 anni di attività finalizzate a ridurre drasticamente i rifiuti agricoli e a promuoverne il riutilizzo.

Lo stabilimento di riciclaggio di plastica ha spianato la strada alla raccolta di materie plastiche agricole dopo l'uso nelle piantagioni di banane nella Costa Rica. Il processo di riutilizzo e riciclaggio comprende il recupero dei sacchetti di plastica che proteggono le banane dalle intemperie e dagli insetti, nonché la raccolta delle fascette di plastica usate per sostenere i banani e le altre materie plastiche usate per proteggere la frutta durante la coltivazione. Le materie plastiche agricole vengono trasformate in morsetti angolari di plastica per il supporto e il rinforzo dell'integrità strutturale dei pallet di spedizione. Non solo; giunti a destinazione, alcuni dei clienti di Dole riciclano nuovamente i morsetti angolari reintroducendoli nella catena di approvvigionamento.

Questa organizzazione costituisce un raro esempio di un servizio ambientale che è verticalmente integrato entro un settore che genera rifiuti, che dopo essere stati riciclati, vengono usati come materiale nel processo di esportazione della frutta. Questo processo rappresenta la convergenza di interessi di natura ambientale, sociale ed economica che va a creare una sostenibilità che apporta vantaggi sia sotto il profilo commerciale che a favore della collettività.

Recyplast imponeva dapprima un addebito per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti agricoli di plastica generati dalle piantagioni di banane onde finanziare le proprie attività. Oggi l'azienda genera direttamente 105 posti di lavoro, è finanziariamente indipendente e paga addirittura piccole imprese e organizzazioni comunitarie per la fornitura di materie prime basiche: rifiuti di plastica generati da altre aziende agricole e rifiuti generati dal consumo di prodotti ad uso domestico.

La crescita di Recyplast ha eliminato gli impatti negativi associati all'uso e allo smaltimento di materie plastiche nella Costa Rica. Questi risultati positivi si sono estesi all'America Centrale e l'impresa di riciclaggio importa ora rifiuti dal Guatemala e dal Nicaragua e presto anche dall'Honduras.

In occasione dei festeggiamenti tenuti di recente in concomitanza con la ricorrenza del venticinquesimo anniversario dell'impresa, Jose Miguel Ramirez, amministratore delegato di Recyplast, ha ricordato con orgoglio la crescita dell'azienda, la cui capacità di produzione giornaliera di materie plastiche (derivate da rifiuti) è passata da quattro a ben 21 tonnellate metriche. Ciò si traduce nella realizzazione di 44.000 morsetti angolari per pallet al giorno che sono sufficienti per esportare più di 500 contenitori di frutta!

Renato Acuña, presidente di Dole Fresh Fruit, era presente ai festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Recyplast tenuti in aprile.

“Questo è un ottimo esempio di responsabilità sociale. Appare chiaro che la leadership, la dedizione e l'immaginazione dimostrate in questo caso sono necessarie per rispondere alle esigenze crescenti della nostra società” ha dichiarato Acuña. “L'impegno di tutti i dipendenti dell'organizzazione è più che evidente, come lo è quello dei gruppi comunitari che gestiscono la raccolta dei rifiuti domestici destinati al riciclaggio.”

Dole Food Company, Inc. è uno dei maggiori produttori e rivenditori al mondo di frutta e verdura fresca d'alta qualità. Dole è leader del settore per molti dei prodotti da essa venduti e nei rami ricerca ed educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.com.

