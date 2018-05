La joint-venture de recyclage de Dole célèbre ses 25 ans

WESTLAKE VILLAGE, Californie--(BUSINESS WIRE)--mai 21, 2018--Dole Food Company a annoncé aujourd’hui que Recyplast S.A., une société innovante de recyclage du plastic, basée au Costa Rica, et avec une copropriété incluant une filiale de Dole Fresh Fruit, a récemment franchi les 25 ans dans sa mission visant à réutiliser et réduire radicalement les déchets agricoles.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180521005299/fr/

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.

L’installation de recyclage du plastique a été la première à pratiquer le ramassage du plastique sur le terrain, après son utilisation dans les exploitations de culture de la banane au Costa Rica. Le processus de réutilisation et de recyclage couvre la récupération des sacs en plastique qui protègent les bananes des intempéries et des insectes, ainsi que la collecte des ficelles en plastique utilisées pour le tutorage des bananiers ainsi que les autres plastiques utilisés pour protéger le fruit durant la culture. Le plastique utilisé sur le terrain est transformé en moulures de coin en plastique qui soutiennent et renforcent l’intégrité structurelle des palettes d’expédition. Même après leur arrivée, certains clients de Dole continuent de recycler ces moulures de coin, en aval de la chaîne.

Cette organisation est un rare exemple de service environnemental, verticalement intégré dans une industrie qui génère les déchets, lesquels sont recyclés, puis utilisés comme matériau dans le processus d’exportation des fruits. Ce processus représente la convergence d’intérêts environnementaux, sociaux et économiques, et génère une durabilité judicieuse du point de vue des affaires et avantageuse pour le public.

Initialement, Recyplast imposait une charge pour le ramassage et le recyclage des déchets de plastique générés sur le terrain par l’industrie de la banane, dans le but de financer ses opérations. Aujourd’hui, l’exploitation a créé 105 emplois directs, est financièrement indépendante, et, en fait, rémunère les petites entreprises et les organisations communautaires qui lui fournissent des matières premières de base : des déchets de plastique provenant d’autres exploitations agricoles, ainsi que des déchets de post-consommation domestiques.

En parallèle avec la croissance de Recyplast, les impacts négatifs liés à l’utilisation et à l’élimination du plastique ont diminué au Costa Rica. Ces résultats positifs ont été étendus à travers l’Amérique centrale, puisque le recycleur importe désormais des déchets du Guatemala et du Nicaragua, et bientôt du Honduras.

À l’occasion d’une célébration récente en l’honneur de la 25e année de ses opérations, Jose Miguel Ramirez, directeur général de Recyplast, a fièrement évoqué comment l’opération a pris de l’essor, augmentant sa production journalière de quatre tonnes métriques de matériaux plastiques (dérivé des déchets) à plus de 21 tonnes métriques aujourd’hui. Ceci se traduit par la fabrication de 44 000 moulures de coin de palette par jour, soit l’équivalent nécessaire pour exporter plus de 500 conteneurs de fruit !

Renato Acuña, président de Dole Fresh Fruit, était présent aux célébrations du 25e anniversaire de Recyplast en avril.

« Il s’agit là d’un excellent exemple de responsabilité sociétale. Il est clair que le leadership, la détermination et l’imagination démontrés ici sont nécessaires pour répondre aux demandes croissantes de notre société », a déclaré M. Acuña. « L’engagement de tous les employés de l’organisation est plus qu’évident, tout comme celui des groupes communautaires qui gèrent la collecte des déchets domestiques à recycler. »

À propos de Dole Food Company

Dole Food Company, Inc. est l’un des plus grands producteurs et distributeurs de fruits et légumes frais de qualité supérieure, au monde. Dole est un chef de file dans la plupart des catégories de produits que vend la société, ainsi que dans l’éducation nutritionnelle et la recherche. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dole.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180521005299/fr/

CONTACT: Dole Food Company, Inc.

Contact aux États-Unis : William Goldfield

818-874-4647

william.goldfield@dole.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CENTRAL AMERICA CANADA COSTA RICA CALIFORNIA

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS PACKAGING NATURAL RESOURCES AGRICULTURE RETAIL FOOD/BEVERAGE

SOURCE: Dole Food Company, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/21/2018 07:00 AM/DISC: 05/21/2018 07:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180521005299/fr