La Empresa Conjunta de Dole Dedicada al Reciclaje Celebra Sus 25 Años

Dole Food Company anunció hoy que Recyplast S.A., una innovadora compañía de reciclaje de plástico con sede en Costa Rica, empresa de propiedad conjunta que incluye una subsidiaria de Dole Fresh Fruit, recientemente cumplió 25 años en su misión de reducir y de reutilizar los desechos agrícolas drásticamente.

Raul Martinez (right), General Manager of Dole Standard Fruit de Costa Rica, receives a plaque from Jose Miguel Ramirez, General Manager of Recyplast, in recognition of the contribution of Dole's banana plantations in the correct handling, storage, and provision of field plastic waste.

La planta de reciclaje de plástico fue pionera en la recolección de plásticos de campo después de su uso en las operaciones de las plantaciones de banana en Costa Rica. Este proceso de reutilización y de reciclaje incluye la recuperación de las bolsas de plástico que protegen las bananas del clima y de los insectos, así como también la recolección de los cordeles de plástico que se usan para sostener las plantas de banana y otros plásticos que tienen por objetivo proteger la fruta durante el cultivo. El plástico de campo se transforma en esquineros de plástico, que sostienen y refuerzan la integridad estructural de los palés de transporte. Incluso una vez arribado el producto, más adelante en la cadena de suministro, algunos clientes de Dole continúan el proceso reciclando los esquineros.

Esta organización es un ejemplo poco común de un servicio ambiental que está integrado verticalmente dentro de una industria que produce desechos, que después de reciclados, se usan como materiales en el proceso de exportación de frutas. Este proceso representa la convergencia de los intereses ambientales, sociales y económicos al crear la sostenibilidad que tiene sentido desde un punto de vista comercial y que, a la vez representa, un beneficio público.

Inicialmente, Recyplast debía cobrar una tarifa por recolectar y reciclar los desechos de plásticos de campo que producía la industria de la banana para financiar sus actividades. Actualmente, las operaciones de Recyplast generan 105 empleos directos, es financieramente independiente y, de hecho, paga a pequeñas empresas y organizaciones de la comunidad para que le proporcionen su materia prima básica: desechos plásticos de otras actividades agrícolas, así como también residuos posconsumo de usos domésticos.

Junto con el crecimiento de Recyplast, los impactos negativos relacionados con el uso y la eliminación de los plásticos han disminuido en Costa Rica. Estos resultados positivos se han extendido a todo Centroamérica ahora que la compañía de reciclaje importa desechos de Guatemala y de Nicaragua, y pronto sumará a Honduras.

En una reciente celebración para conmemorar sus 25 años de actividad, José Miguel Ramírez, gerente general de Recyplast, orgullosamente recordó cómo las operaciones han crecido de producir 4 toneladas métricas diarias de materiales plásticos (derivados de los desechos) a más de 21 toneladas métricas actualmente. Esto se traduce en la fabricación de 44 000 esquineros para palés por día, el equivalente necesario para exportar más de 500 contenedores de frutas.

Renato Acuña, presidente de Dole Fresh Fruit, estuvo presente en la celebración del 25.° aniversario de Recyplast que se realizó en abril.

“Este es un gran ejemplo de responsabilidad social. Está claro que el liderazgo, la dedicación y la imaginación que se demuestran aquí son los componentes necesarios para cumplir con las crecientes demandas de nuestra sociedad”, afirmó Acuña. “El compromiso de todos los empleados de la organización es más que evidente, así como también lo es el de los grupos de la comunidad que gestionan la recolección de los desechos domésticos para reciclar”.

Dole Food Company, Inc. es una de las empresas productoras y comercializadoras de frutas y vegetales frescos de alta calidad más grandes del mundo. Dole es un líder de la industria en muchos de los productos que vende, así como en la investigación y educación acerca de la nutrición.

