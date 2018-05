Karisma Hotels & Resorts va inaugurer l’Allure Palazzi Kotor Bay Hotel by Karisma en juin 2018

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--mai 19, 2018--Karisma Hotels & Resorts, un ensemble primé d’hôtels de luxe qui possède et gère des propriétés en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de l’Allure Palazzi Kotor Bay Hotel by Karisma, qui aura lieu en juin 2018. Construite de A à Z dans l’idyllique village de Dobrota au Monténégro, cette propriété exclusive cinq étoiles en front de mer combine harmonieusement architecture et design d’exception avec son paysage montagneux et ses vues envoûtantes sur la baie de Kotor.

Situé sur la seule plage privée de la baie de Kotor, le complexe dispose de 89 chambres de luxe, de dix villas avec accès privé à la plage, et de trois extraordinaires suites penthouse, chacune avec un balcon ou une terrasse. Chaque logement de l’Allure Palazzi Kotor Bay offre une literie somptueuse, des équipements paradisiaques et une décoration d’intérieur dans des gammes de couleurs soigneusement sélectionnées qui rappellent l’atmosphère ensoleillée de la baie de Kotor. En plus des hébergements, le complexe propose un spa de grande taille, une salle de sport de classe internationale et deux piscines extérieures chauffées dans un décor séduisant.

« L’Allure Palazzi Kotor Bay est la définition même du luxe, et nous sommes ravis de faire connaître la station la plus exceptionnelle du Monténégro pour répondre à la demande des clients les plus exigeants », a déclaré Armando Chomat, vice-président exécutif de Premier Worldwide Marketing, représentants mondiaux exclusifs de Karisma Hotels & Resorts. « En offrant des hébergements du plus grand luxe, des services et des équipements sans égal, ainsi que la seule plage privée de la baie de Kotor, l’Allure Palazzi Kotor Bay possède tout ce qu’il faut pour devenir une destination européenne de vacances, vraiment inoubliable. »

Pour tous ceux qui recherchent ce qui se fait de mieux en matière de luxe et d’évasion, les dix villas spacieuses à trois chambres de l’établissement offrent une fusion entre culture monténégrine et sophistication italienne. Avec des murs apaisants recouverts de pierre, une terrasse à la française, et des vues imprenables sur la baie, les clochers de Perast et les murs de la vieille ville, les villas de front de mer offrent à notre clientèle un refuge empreint de sérénité. Une cale d’accostage est incluse dans le prix des villas, permettant de garer son bateau dans la marina privée de la baie de Kotor. Les villas peuvent accueillir jusqu’à six adultes et trois enfants, avec un lit king size dans chaque chambre et un jardin isolé idéal pour prendre ses repas en plein air ; elles bénéficient en outre d’un accès privé à la plage, une commodité qui n’est offerte nulle part ailleurs dans la destination.

Les clients peuvent choisir entre trois restaurants offrant une cuisine gastronomique incomparable d’inspiration méditerranéenne, avec un bar à cocktails VIP près de la piscine, un bar-salon, un snack-bar de plage, et une boutique de friandises sur la promenade de la plage. Proposant les ingrédients les plus frais d’origine locale, ainsi que des vins et des boissons de qualité, les offres culinaires de l’Allure Palazzi Kotor Bay dépasseront pleinement toutes les attentes des clients avec des expériences locales et internationales.

Outre sa cuisine gastronomique, son emplacement idéal et son service hautement personnalisé, l’Allure Palazzi Kotor Bay propose toute une gamme d’activités et de divertissements, notamment des séances de yoga, des cabanes de plage et un service de bouteille au salon-bar de la plage, des soins de bien-être et un accès à la marina de la baie de Kotor pour les plaisanciers et les amateurs de voile. En outre, le complexe étant situé à seulement 15 minutes à pied de la célèbre vieille ville de Kotor, vous pourrez explorer les bâtiments historiques romains et gothiques, les boutiques locales et profiter des vues spectaculaires sur la baie.

L’Allure Palazzi Kotor Bay Hotel by Karisma est situé sur l’extraordinaire baie de Kotor dans la célèbre ville côtière du Monténégro. Parmi les attractions à proximité, il convient de citer les rues animées de la vieille ville de Kotor, le Porto Montenegro, les sites légendaires de Perast et Risan avec l’église de Notre-Dame du Rocher, et la ville balnéaire d’Herceg Novi. L’hôtel est situé à seulement sept miles de l’aéroport de Tivat.

Les tarifs commencent à partir de 235 USD par nuit, jusqu’à 1 400 USD par nuit pour les villas privées en bord de plage, avec cale d’accostage incluse. Les réservations peuvent être faites en appelant le 1-866-527-4762, ou sur le site www.allurepalazzi.com.

À propos de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts, un ensemble primé d’hôtels de luxe qui possède et gère des propriétés en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Europe, est propriétaire d’un impressionnant portefeuille de propriétés, parmi lesquelles figurent El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts, et Karisma Hotels Adriatic. Ces propriétés ont reçu certaines des récompenses les plus prestigieuses du secteur hôtelier, figurant notamment dans la liste des « 100 meilleurs hôtels au monde » de Conde Nast Traveler, dans celle des « 30 meilleurs hôtels de Cancún », également établie par Conde Nast Traveler, se classant parmi les « hôtels les plus romantiques » de TripAdvisor® Traveler, et ayant reçu les cotes « Cinq Diamants » ou « Quatre Diamants » décernées par l’AAA. Karisma est reconnu à l’échelle mondiale pour son approche créative de la gestion hôtelière et ses produits innovants. Pour réserver, et pour consulter la liste complète des propriétés de Karisma, rendez-vous sur www.karismahotels.com.

