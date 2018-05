NASCAR Camping World Truck-North Carolina Education Lottery 200 Results

Saturday At Charlotte Motor Speedway Concord, N.C. Lap length: 1.50 miles (Start position in parentheses)

1. (1) Johnny Sauter, Chevrolet, 134 laps, 0 rating, 54 points.

2. (4) Kyle Busch, Toyota, 134, 0, 0.

3. (28) Brandon Jones, Toyota, 134, 0, 0.

4. (6) Brett Moffitt, Toyota, 134, 0, 51.

5. (7) Ben Rhodes, Ford, 134, 0, 37.

6. (10) Stewart Friesen, Chevrolet, 134, 0, 31.

7. (27) Parker Kligerman, Toyota, 134, 0, 34.

8. (2) Noah Gragson, Toyota, 134, 0, 30.

9. (9) John Hunter Nemechek, Chevrolet, 134, 0, 0.

10. (3) Todd Gilliland, Toyota, 134, 0, 37.

11. (8) Matt Crafton, Ford, 134, 0, 32.

12. (5) Grant Enfinger, Ford, 134, 0, 25.

13. (14) Chris Eggleston, Toyota, 134, 0, 24.

14. (11) Justin Haley, Chevrolet, 134, 0, 35.

15. (13) Myatt Snider, Ford, 134, 0, 22.

16. (24) Jesse Little, Toyota, 134, 0, 22.

17. (15) Cody Coughlin, Chevrolet, 134, 0, 20.

18. (17) Austin Hill, Chevrolet, 134, 0, 19.

19. (12) Dalton Sargeant, Chevrolet, 134, 0, 25.

20. (21) Jordan Anderson, Chevrolet, 134, 0, 17.

21. (16) Daniel Hemric, Chevrolet, 134, 0, 0.

22. (20) Wendell Chavous, Chevrolet, 134, 0, 15.

23. (23) Robby Lyons, Chevrolet, 134, 0, 14.

24. (29) Josh Reaume, Chevrolet, 132, 0, 13.

25. (22) Bayley Currey, Chevrolet, 132, 0, 12.

26. (26) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 121, 0, 11.

27. (19) Austin Wayne Self, Toyota, accident, 117, 0, 10.

28. (30) Timmy Hill, Chevrolet, engine, 100, 0, 0.

29. (31) Mike Harmon, Chevrolet, 99, 0, 0.

30. (18) Justin Fontaine, Chevrolet, accident, 97, 0, 7.

31. (25) Norm Benning, Chevrolet, accident, 55, 0, 6.

32. (32) JJ Yeley, Chevrolet, transmission, 21, 0, 0.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 112.660 mph.

Time of Race: 1 hour, 47 minutes, 2 seconds.

Margin of Victory: 1.340 seconds.

Caution Flags: 7 for 36 laps.

Lead Changes: 11 among 5 drivers.

Lap Leaders: J.Sauter 1-2; N.Gragson 3; J.Sauter 4-9; N.Gragson 10-21; J.Sauter 22-26; B.Moffitt 27-42; J.Nemechek 43-63; J.Anderson 64; B.Moffitt 65-71; J.Sauter 72-81; B.Moffitt 82-86; J.Sauter 87-134

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Sauter, 5 times for 66 laps; B.Moffitt, 3 times for 25 laps; J.Nemechek, 1 time for 20 laps; N.Gragson, 2 times for 11 laps; J.Anderson, 1 time for 0 laps.

Wins: J.Sauter, 3; K.Busch, 1; N.Gragson, 1; B.Moffitt, 1; J.Nemechek, 1.

Top 10 in Points: 1. J.Sauter, 329; 2. N.Gragson, 270; 3. B.Moffitt, 264; 4. B.Rhodes, 250; 5. G.Enfinger, 239; 6. M.Crafton, 237; 7. S.Friesen, 209; 8. J.Haley, 208; 9. D.Sargeant, 193; 10. M.Snider, 189.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.