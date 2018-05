Los Ganadores de Flow Skills Disfrutan de la Experiencia Mágica del “Teatro de los Sueños” en Old Trafford

MIAMI, Florida.--(BUSINESS WIRE)--may. 18, 2018--Cuando el ganador de Flow Skills, el jamaiquino Brian Burkett de 12 años de edad, partió rumbo a Old Trafford, nunca imaginó que se codearía con personas como Marcus Rashford, cuyo gol en la victoria del Manchester United por 1 a 0 contra el Watford logró el 2. o puesto para su equipo en la Premier League.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180518005791/es/

Man of the Moment: Marcus Rashford (1st right) shares a post-match moment with Flow Skills Winner Brian Burkett (center) and his father Albert Burkett (forefront left) at the end of the #MANWAT game on May 13. (Photo: Business Wire)

Mientras tanto, el otro ganador de Flow Skills, el barbadense Nathan Skeete de 15 años, también pasó momentos inolvidables en la sede del Manchester United Football Club. Según Skeete: “El recorrido fue realmente la mejor experiencia. Fue grandioso ver los vestuarios de todos mis jugadores favoritos; ver todas las camisetas fue mi parte favorita del recorrido. Pasar por el túnel también fue una experiencia espectacular. Tuve la oportunidad de caminar por donde caminan los jugadores realmente, con las tribunas de fondo”.

Tanto Burkett como Skeete se ganaron su derecho a presumir como ganadores de Flow Skills 2018 en sus respectivas categorías de edad, y dejaron atrás a otros casi 700 candidatos de 14 mercados caribeños de Flow. Ahora en su primera visita a Old Trafford, como cortesía de Flow y el Manchester United, los ganadores obtuvieron la auténtica experiencia del “Teatro de los sueños” completa, con entradas VIP para los mejores asientos del estadio.

El entrenador de la selección nacional de fútbol de Barbados, Renaldo Gilkes, quien acompañó a Skeete en el viaje que ganó, orgullosamente expresó: “Estoy muy feliz por Nathan. Es un gran fanático del Manchester United, y sé que esto es un sueño hecho realidad para él. Es un testimonio y, fundamentalmente, una recompensa por todo el esfuerzo que Nathan ha hecho a lo largo de los años. He trabajado con él durante estos pocos últimos años como entrenador de la selección nacional, y es un joven dedicado y con una sólida ética de trabajo. Nathan ya tiene una idea clara de dónde quiere estar en un futuro”.

“Fue una experiencia mágica”, señaló el papá de Brian, Albert Burkett. El Sr. Burkett felicitó a Flow por esta iniciativa, que indicó: “cambió la vida de mi hijo”. Destacó que Brian y Nathan son probablemente “los dos mejores jugadores jóvenes en el Caribe” y los considera “privilegiados y bendecidos de haber podido probar qué se siente ser un jugador profesional”. Agregó: “Brian me dijo: ‘Papá, es mi sueño y me convertiré en un jugador profesional algún día’”.

El presidente de Flow para el Caribe, Garry Sinclair, expresó: “Nos complace poder continuar con esta asociación exitosa con el Manchester United, que le brinda a los jóvenes una oportunidad única en toda su vida de entrenar con los mejores del mundo y tener una posibilidad de hacer sus sueños realidad. Nos alegra, aún más, saber el impacto positivo que esta iniciativa tiene en las vidas de nuestros jóvenes”.

Acerca de C&W Communications

C&W es un proveedor integral de servicios de entretenimiento y de comunicaciones que ofrece y entrega al mercado servicios líderes de video, banda ancha, telefonía fija y móvil a consumidores en 18 países. A través de su división comercial, C&W brinda alojamiento de centros de datos, servicios de redes gestionados a nivel nacional e internacional, y soluciones de servicio de Tecnología de la información (Information Technology, IT), mediante el uso de tecnología en la nube para prestar servicio a clientes empresariales y gubernamentales.

C&W también opera una red de fibra óptica submarina de vanguardia: la más extensa de la región.

Conozca más acerca de www.cwc.com o siga a C&W en LinkedIn, Facebook o Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180518005791/es/

CONTACT: Relaciones con los medios de comunicación

de C&W Communications:

Wendy McDonald, +1 (305) 992 9079

KEYWORD: UNITED KINGDOM UNITED STATES BARBADOS EUROPE NORTH AMERICA CARIBBEAN FLORIDA JAMAICA

INDUSTRY KEYWORD: SOCCER TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS MOBILE/WIRELESS SPORTS

SOURCE: Flow

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/18/2018 05:44 PM/DISC: 05/18/2018 05:44 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180518005791/es