New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2708 Up 42 Jul 2615 2730 2615 2678 Up 39 Sep 2650 2755 2645 2708 Up 42 Dec 2660 2765 2659 2721 Up 43 Mar 2653 2754 2650 2710 Up 41 May 2644 2738 2644 2703 Up 42 Jul 2643 2702 2643 2702 Up 43 Sep 2649 2703 2649 2703 Up 43 Dec 2689 2700 2687 2700 Up 43 Mar 2690 2697 2690 2697 Up 38