KontrolFreek® Presenta Performance Thumsbticks® paraCall of Duty®: Black Ops 4

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--may. 18, 2018--KontrolFreek ® anunció hoy su asociación con Activision y Treyarch Studios en un nuevo Performance Thumbstick® basado en la franquicia de videojuegos Call of Duty® Black Ops. Los Performance Thumbsticks de ahora están disponibles para pedidos anticipados en KontrolFreek.com. Todos los pedidos anticipados realizados hasta el 4 de junio de 2018 se enviarán con un regalo conmemorativo especial: un exclusivo pin de Performance Thumbstick de Black Ops 4. El juego de palancas de mando Performance Thumbstick se lanzará el 5 de junio de 2018 para PlayStation 4 y para Xbox One en KontrolFreek.com y a través de minoristas globales selectos, como GameStop, Best Buy y Amazon.com por 17,99 USD.

Los Performance Thumbsticks de Call of Duty: Black Ops 4 de KontrolFreek se desarrollaron en asociación con Treyarch Studios para celebrar el próximo capítulo de la franquicia de Black Ops y ayudan a maximizar el desempeño del jugador independientemente de su estilo de juego preferido.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO:

Diseño de Performance Thumbstick Hecho con el material compuesto de propiedad exclusiva de KontrolFreek para mayor comodidad. Diseño grabado al láser original de Black Ops 4. Motivo clásico naranja y negro. Impacto en el juego Call of Duty. Dos botones analógicos de gran altura son perfectos para una adquisición de objetivos rápida y precisa, y movimientos de jugador ágiles. Ideal para escenarios de combate de medio a largo alcance. Proporciona mayor agarre y control para aumentar la precisión y reducir la fatiga de la mano. La ciencia detrás de Performance Thumbsticks de KontrolFreek Los Performance Thumbsticks aumentan el rango de movimiento de los botones analógicos estándar hasta en un 120 % para mayor control y precisión. El material patentado que absorbe la humedad agrega comodidad y agarre, al tiempo que reduce los deslices inoportunos en el juego.

“KontrolFreek lanzó su asociación con Treyarch y Activision en 2015 con la presentación de nuestros productos Black Ops 3, así que es bueno regresar al punto de partida mientras celebramos el lanzamiento de nuestros Performance Thumbsticks de Black Ops 4 ”, comentó Ashish Mistry, director general de KontrolFreek. “Los fanáticos de Black Ops son algunos de los más entusiastas y apasionados de toda la serie de Call of Duty, y estamos encantados de ayudar a reforzar su emoción este verano con estos nuevos Performance Thumbsticks mientras esperamos impacientemente el lanzamiento de Black Ops 4 en octubre”.

Call of Duty ® de Activision: Black Ops 4 tiene su lanzamiento programado para el 12 de octubre de 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC.

El desarrollador líder de Performance Gaming Gear TM, KontrolFreek, existe para crear productos de alta calidad que mejoran la experiencia de juego. Sus productos van desde Performance Thumbsticks y Performance GamingTM para los controladores de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch hasta Performance Gaming Cables y accesorios como CleanFreekTM. Los lanzamientos recientes incluyen Overwatch® Performance Thumbsticks y Omni Performance Thumbsticks.

Acerca de KontrolFreek

Con sede en Atlanta, KontrolFreek® es una marca global de juegos de rendimiento y estilo de vida con productos de más de 9000 puntos de venta minorista en 40 países. Las innovadoras líneas de productos de la compañía, Performance Thumbsticks® y Grips para Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch, maximizan la comodidad, mejoran el rendimiento y aumentan la precisión para mejorar las experiencias de juego.

