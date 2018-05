Stoli® Vodka lo dice "alto y claro" con una nueva campaña publicitaria global

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--may. 18, 2018--Stoli® Vodka, productor del vodka prémium que desde hace 80 años se distingue por la más alta calidad, ha anunciado el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria global, "Loud and Clear" (Alto y claro), que cuenta con el trabajo de premiados artistas, como los compositores Hans Zimmer y Lorne Balfe y la directora de fotografía Rachel Morrison. La campaña cuenta con un enfoque de 360 grados y aparecerá en televisión, en plataformas digitales y publicaciones sociales e impresas para desvelar el mensaje inequívoco de Stoli®: no importa qué te estimule, hazlo con valentía, hazlo durar, dilo alto y claro.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180518005255/es/

Famed photographer Rankin led the print creative for Stoli Vodka's "whatever drives you, make it loud and clear" advertising campaign, which the brand introduced earlier this week.

El lanzamiento de la campaña "Loud and Clear" demuestra la inquebrantable presencia de Stoli en el sector de las bebidas alcohólicas, al tiempo que se diferencia al afirmarse como un producto auténtico en la actual monotonía de la industria del vodka. La campaña ha sido filmada en Ucrania y cada comercial creativo cuenta con gente real que celebra sus identidades únicas y lo que los impulsa. Las imágenes muestran "alto y claro" que aceptan plenamente su estilo, pasiones e ideas con convicción.

“Nuestra nueva campaña publicitaria captura realmente la valentía y claridad de Stoli”, afirma Hugues Pietrini, presidente mundial y CEO de Stoli® Group. “Con 80 años de historia en la categoría de bebidas espirituosas, estamos orgullosos de nuestra identidad de marca y valores y queremos que nuestros aficionados sientan lo mismo. Les animamos a que digan “alto y claro” que están abrazando y dejando ver sus verdaderos “yo” sin inhibición”, añade Pietrini.

Desarrollado junto con FF New York, la agencia creativa mundial fundada por Fred & Farid, la campaña “Loud and Clear” cuenta con un impresionante panel de premiados talentos creativos que han colaborado en la campaña. “Loud and Clear” incluye música del compositor premiado con un Óscar, Hans Zimmer, y de Lorne Balfe, compositor nominado a los premios Emmy y BAFTA que elevan el drama y la emoción del anuncio.

La nominada al Óscar, Rachel Morrison, ha sido directora de fotografía del video de la campaña, que ha sido filmada por los directores de “We are From LA”. La publicidad impresa ha sido realizada por el prestigioso fotógrafo Rankin en Londres y cuenta con los diseños del artista gráfico Tyrsa, que ha creado una nueva fuente, Stoli Brush, para toda la publicidad impresa. Los aficionados y consumidores de Stoli podrán descargar y usar esta fuente de forma gratuita.

“Un nueva campaña de Stoli requería un nuevo y valiente posicionamiento de la marca y de la comunidad creativa adecuada que la hiciera realidad”, afirma Fred & Farid, fundadores de FF. “Por eso, hemos trabajado con artistas visionarios y singulares que son implacables con sus valores. El trabajo de Zimmer, Balfe y Morrison se ha ajustado perfectamente con el espíritu de la marca”, añade Fred &Farid.

Para más información, visite www.stoli.com o siga a Stoli Vodka en Instagram @Stoli, en Facebook en www.facebook.com/stoli y en Twitter en @Stoli.

Acerca de Stoli Group®

Parte de SPI Group – una de las principales empresas de bebidas alcohólicas prémium del mundo– Stoli Group fue fundada en 2013 como la división responsable de la gestión, distribución y comercialización de la cartera mundial de bebidas alcohólicas de SPI.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180518005255/es/

CONTACT: Stoli Group

Alison Walsh, +1-917-301-2962

awalsh@stoli.com

o

MWW PR

Leslie Norden, +1-323-798-3925

lnorden@mww.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: RETAIL COMMUNICATIONS ADVERTISING MARKETING FOOD/BEVERAGE SPECIALTY

SOURCE: Stoli<sup>®</sup> Vodka

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/18/2018 07:26 AM/DISC: 05/18/2018 07:26 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180518005255/es