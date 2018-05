Pizza Hut et Telepizza Group annoncent une alliance de développement international historique

PLANO, Texas et MADRID--(BUSINESS WIRE)--mai 18, 2018--Pizza Hut, une division de Yum! Brands, Inc. (NYSE : YUM) et la plus grande entreprise de pizzerias au monde, avec près de 17 000 restaurants dans plus de 100 pays, et Telepizza Group (BME : TPZ), la plus importante société de livraison de pizzas au monde non basée aux États-Unis avec plus de 1 600 points de ventes dans plus de 20 pays, a annoncé aujourd’hui un accord stratégique et une alliance de master franchise afin d’accélérer le développement en Amérique latine (sauf Brésil), aux Caraïbes, en Espagne (y compris Andorre), au Portugal et en Suisse.

L’accord historique double l’empreinte de Pizza Hut dans les régions couvertes par l’alliance ; positionne Pizza Hut en première position de la catégorie en Amérique latine et dans les Caraïbes en termes de nombre d’unités ; et confirme Pizza Hut au rang de plus grande entreprise de pizzerias au monde Suite à cette alliance, Telepizza Group deviendra le premier master-franchisé international de Pizza Hut en nombre d’unités et l’un des plus importants opérateurs multinationaux de livraison de pizzas dans le monde

« Cet accord révolutionnaire est une étape majeure de notre stratégie qui est de devenir la marque de pizzas la plus appréciée connaissant la croissance la plus rapide dans le monde, et Telepizza Group est le partenaire idéal qui apporte ses capacités, son engagement et le capital nécessaires pour accélérer l’expansion de Pizza Hut dans des régions clés à forte croissance telles que l’Amérique latine » a déclaré Milind Pant, Président de Pizza Hut International. « Géographiquement, cette alliance stratégique à long terme avec Telepizza Group permettra au fil du temps à un plus grand nombre de consommateurs de découvrir Pizza Hut, nous aidant ainsi à remplir notre mission qui est faciliter l’accès à des pizzas de meilleure qualité. »

« Notre alliance avec Pizza Hut concrétise le plan stratégique de Telepizza Group de transformer la distribution de pizzas avec un modèle de gestion fondé sur l’amélioration de l’expérience clientèle à travers des opérations optimales » a déclaré Pablo Juantegui, président-directeur général exécutif de Telepizza Group. « L’accord accélère notre plan de croissance mondial, double pratiquement la dimension de notre entreprise et internationalise nos activités dans 37 pays représentant plus de 500 millions de consommateurs potentiels. Les aspirations et capacités de Telepizza Group et de Pizza Hut International sont complémentaires, et nous sommes convaincus que cet accord dégagera une valorisation considérable pour les clients, les employés, les franchisés et les actionnaires car il représente une plate-forme idéale pour développer les futures opportunités de croissance. »

« Chez Pizza Hut International, nous faisons converger l’ensemble de l’innovation, nos investissements technologiques et les alliances de franchise sur l’offre de la meilleure pizza distribuée avec une facilité et une rapidité optimales à nos clients partout où nous sommes présents » a déclaré Enrique Ramirez, directeur général chargé de la croissance internationale chez Pizza Hut. « Telepizza Group est le partenaire idéal pour nous aider à concrétiser cette stratégie dans toute l’Amérique latine (sauf Brésil), les Caraïbes, l’Espagne, le Portugal et la Suisse, grâce à la profondeur et aux capacités incroyables des franchises et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. En tirant parti de la solide expérience de nos franchisés Pizza Hut, nous pensons qu’ils accéléreront la croissance de Pizza Hut avec la meilleure des deux approches. »

Les points forts de l’alliance incluent notamment :

Espagne et Portugal. En Espagne, où Telepizza est le leader de la livraison de pizzas, et au Portugal, Telepizza Group continuera à exploiter la marque Telepizza mais tout en continuant à gérer les points de vente Pizza Hut et à superviser les franchisés Pizza Hut. Telepizza tirera parti des meilleures capacités de Pizza Hut et de ses produits emblématiques bien connus. Amérique latine (sauf Brésil) et Caraïbes. En tant que master-franchisé, Telepizza Group supervisera les franchisés Pizza Hut qui continueront à exploiter les points de vente Pizza Hut en Amérique latine (sauf Brésil) et dans les Caraïbes. Telepizza Group convertira également progressivement ses points de vente actuels dans cette région en établissements Pizza Hut et tirera parti de l’exposition de la marque Pizza Hut pour accélérer l’expansion du réseau de points de vente et augmenter sa pénétration sur les principaux marchés de croissance. Croissance du développement des points de vente. Dans toutes les régions couvertes par l’alliance, Telepizza Group ciblera l’ouverture d’au moins 1 300 nouveaux points de vente sur les 10 prochaines années, et un total de 2 550 points de vente sur 20 ans. La vaste majorité des ouvertures de nouveaux points de vente seront à l’enseigne Pizza Hut, y compris tous les établissement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Chaîne d’approvisionnement : Telepizza Group gérera la chaîne d’approvisionnement de Pizza Hut en Amérique latine (sauf Brésil), aux Caraïbes, en Espagne (y compris Andorre), au Portugal et en Suisse et deviendra un fournisseur agréé des établissements Pizza Hut. Les deux groupes exploreront d’autres possibilités de collaboration dans ce domaine à l’international.

La réalisation de l’alliance sera assujettie à certaines conditions, et notamment à l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de Telepizza Group.

Impact sur Telepizza

L’alliance doublera pratiquement le portefeuille de points de vente de Telepizza Group en le portant à plus de 2 500 unités et à 1,1 milliard EUR (1,3 milliard USD) en ventes de réseau, assurant la présence de la société dans 37 pays représentant plus de 500 millions de consommateurs potentiels. Le groupe Telepizza s’appuiera sur ses solides capacités opérationnelles pour cristalliser les synergies industrielles importantes qui résulteront de la plate-forme combinée, et bénéficiera également d’une empreinte agrandie pour accélérer l’expansion de sa croissance à l’international. Tous ces résultats seront réalisés sans affecter le profil d’influence de Telepizza Group ni sa politique de dividendes, et en préservant l’engagement du Telepizza Group envers son réseau de franchisés actuel, de façon à cibler 100 millions EUR (120 millions USD) BAIIA d’ici 2021.

L’impact pour Pizza Hut

Cet accord historique positionne Pizza Hut au premier rang de la catégorie en Amérique latine et dans les Caraïbes en termes de nombre d’unités. Sur l’ensemble des marchés couverts par l’alliance, Telepizza Group supervisera près de 1 000 points de vente Pizza Hut et contribuera à hauteur d’environ 1 500 points de vente au nombre d’unités de Pizza Hut dans le monde. Les franchisés internationaux de Pizza Hut dans ces régions continueront de mener leurs activités sous la direction de Telepizza Group en tant que master-franchisé de Pizza Hut. Cet accord stratégique est une initiative à long terme de Pizza Hut qui doit entraîner un développement accéléré des unités et la croissance du résultat opérationnel d'un nombre initial d’unités combiné d'environ 2 500 points de vente. La transaction ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les principaux résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de Yum! Brands au cours des prochaines années.

À propos de Pizza Hut

Pizza Hut, une filiale de Yum! Brands, Inc. (NYSE : YUM), compte davantage de lieux de restauration dans le monde que toute autre société de pizzas. Fondée en 1958 à Wichita, Kansas, Pizza Hut exploite près de 17 000 restaurants dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.pizzahut.com.

À propos de Telepizza

Telepizza Group, dont le siège est à Madrid, exerce ses activités dans 23 pays avec notamment les marques Telepizza et Jeno’s Pizza, et célèbre plus de 60 millions de pizzas livrées dans le monde depuis 30 ans. La société gère un réseau total de 1 607 points de vente y compris 441 établissements détenus par la société et 1 166 franchisés et master-franchisés (au 31 décembre 2017) et est un acteur majeur en termes de points de vente en Espagne, au Portugal, au Chili et en Colombie. Le total des ventes dans son réseau, en incluant les établissements détenus par la société, les franchisés et master-franchisés, enregistrés en tant que ventes en chaîne, se montait à 561,6 millions EUR dans les 12 mois se terminant le 31 décembre 2017. Telepizza Group est coté en bourse à Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence, l'introduction des actions en bourse ayant eu lieu le 27 avril 2016.

À propos de Yum! Brands

Yum! Brands, Inc., basée à Louisville, Kentucky, compte plus de 45 000 restaurants dans plus de 135 pays et territoires et est l’une des « Meilleures entreprises pour les leaders en Amérique du Nord » selon Aon Hewitt (Aon Hewitt Top Companies for Leaders in North America). En 2018, Yum! Brands a été distinguée par l'Indice inaugural Bloomberg sur la mixité hommes-femmes et était classé parmi les « 100 meilleures entreprises citoyennes » du Corporate Responsibility Magazine. En 2017, Yum! Brands a été admise à l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability North American Index). Les marques de restaurant de la société : KFC, Pizza Hut et Taco Bell, sont leaders au monde dans les catégories poulet, pizza et cuisine mexicaine. Dans le monde, le réseau Yum! Brands inaugure en moyenne plus de sept nouveaux restaurants par jour, ce qui en fait un leader dans le développement de la vente au détail à l’international.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Cette communication ne constitue ni une offre d’achat, de vente ou d’échange, ni une sollicitation d’une offre pour l’acquisition, la vente ou l’échange d’actions. Les actions de TELEPIZZA GROUP ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou bénéficié d’une exemption à l’obligation d’enregistrement conformément au Securities Act.

Cette communication contient des renseignements et des déclarations prévisionnelles sur TELEPIZZA GROUP comportant des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec les opérations, les dépenses en immobilisations, des synergies, des produits et des services et des performances futures. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques et sont habituellement identifiées par des expressions telles que « s’attend à ce que », « anticipe », « est d’avis que », « prévoit » et « estime » et des expressions similaires. Bien que TELEPIZZA GROUP soit d’avis que les attentes exprimées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs et actionnaires de TELEPIZZA GROUP sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prévisionnelles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de TELEPIZZA GROUP, pouvant impliquer que les résultats et développements effectifs réalisés diffèrent substantiellement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prévisionnelles. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés par TELEPIZZA GROUP auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performance future. Elles n’ont pas fait l’objet d’un examen par les vérificateurs de TELEPIZZA GROUP. Le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué. Toutes les déclarations prévisionnelles, verbales ou écrites, qui peuvent être faites ou qui sont attribuables à TELEPIZZA GROUP ou à l’un de ses membres, directeurs, administrateurs, employés ou à toute personne agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde susmentionnées. Toutes les déclarations prévisionnelles figurant dans ce communiqué de presse sont fondées sur les informations dont dispose TELEPIZZA GROUP à la date des présentes. Sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l'exigent, TELEPIZZA GROUP ne s’engage en aucune manière à mettre à jour ou à revoir publiquement les déclarations à caractère prévisionnel, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES

Cette annonce pourrait contenir des « déclarations prévisionnelles » au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Nous faisons en sorte que toutes les déclarations prévisionnelles énoncées dans le présent communiqué soient formulées conformément aux provisions de la règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. On reconnaît généralement les déclarations prévisionnelles au fait qu’elles ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels, et à leur emploi de termes de nature prévisionnelle tels que « s’attendre », « attente », « être d’avis que », « anticiper », « pouvoir », « devoir», « avoir l’intention de », « croire », « planifier », « estimer », « cibler », « prévoir », « probablement », « rechercher », « projeter », « modèle, « perspectives », « objectifs d’ouvertures de nouveaux points de vente » ou de termes similaires, ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel. Ces déclarations reflètent et reposent sur nos attentes, estimations, hypothèses et/ou projections actuelles, à notre perception des tendances historiques et des conditions actuelles, ainsi que sur d’autres facteurs que nous jugeons appropriés et raisonnables au vu des circonstances. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent ni des promesses ni des garanties portant sur des événements, résultats, circonstances ou performance futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus qui pourraient différer substantiellement de celles figurant dans ces déclarations. Rien ne garantit que nos attentes, estimations, hypothèses et/ou projections, notamment eu égard aux bénéfices et résultats futurs ou à la structure du capital de Yum! Brands s’avéreront exactes ou que nos attentes, estimations ou projections quelles qu’elles soient seront atteintes.

De nombreux facteurs pourraient entraîner que nos résultats réels et les événements diffèrent substantiellement de ceux exprimés ou impliqués par les déclarations prévisionnelles, y compris sans s’y limiter : la sécurité des aliments et les maladies liées aux aliments ; les questions de santé en relation à l’apparition d’épidémies virales ou d’autres maladies ; la réussite de nos franchisés et de nos concessionnaires, et la réussite de nos initiatives de transformation, y compris de notre stratégie de cession de franchise ; notre exposition significative au marché chinois ; les changements des conditions économiques et politiques dans des pays et territoires où nous exerçons des activités en dehors des États-Unis ; notre habilité à protéger l’intégrité et la sécurité des données identifiant personnellement nos clients et employés ; notre dépendance croissante envers les plates-formes de commerce numérique et les systèmes des technologies de l’information ; l’impact des réseaux sociaux ; notre capacité à assurer et à maintenir la distribution et l’approvisionnement adéquat à destination de nos restaurants ; la réussite de notre stratégie de développement sur les marchés émergents ; les fluctuations du coût des marchandises, de la main d’œuvre et d’autres coûts d’exploitation ; les réclamations et poursuites judiciaires et les litiges en cours ou à venir ; les changements ou le non-respect des réglementations officielles, notamment eu égard aux normes et lois du travail et à la lutte contre la corruption ; la législation fiscale récente (définie ci-dessous) et autres questions fiscales, notamment en cas de contentieux avec les autorités fiscales ; les préférences des consommateurs et les perceptions de nos marques ; les changements dans les dépenses discrétionnaires des consommateurs et les conditions économiques globales ; la concurrence au sein de l’industrie alimentaire au détail ; et les risques relatifs à notre volume d’endettement significatif. D’autres risques et incertitudes qui nous sont présentement inconnus ou que nous considérons actuellement de faible incidence pourraient également affecter l’exactitude de ces déclarations prévisionnelles. Toutes les déclarations prévisionnelles doivent être considérées en tenant compte de l’incertitude qui leur est inhérente.

Les informations concernant l’impact de la loi sur les baisses d’impôts et la création d’emplois (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 (la « législation fiscale ») comprennent des estimations préliminaires qui sont des déclarations prévisionnelles sujettes à modification. Les informations relatives à l’impact de la législation fiscale reposent sur nos calculs, nos interprétations, hypothèses et attentes actuels relatifs à la législation fiscale et sont assujetties à d’autres changements en cours.

Les déclarations prévisionnelles figurant dans cette annonce ne sont formulées qu’à la date de cette annonce, et nous déclinons toute obligation de mise à jour publique des déclarations prévisionnelles afin qu’elles reflètent des événements ou des circonstances survenus ultérieurement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

