CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 497 1-2 Sep 513 1-2 Dec 534 3-4 Mar 552 3-4 May 562 3-4 Jul 567 Sep 572 1-4 Dec 582 Mar 588 1-4 May 588 1-4 Jul 581 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 395 1-4 Sep 403 1-2 Dec 413 Mar 421 3-4 May 426 3-4 Jul 431 Sep 409 Dec 413 3-4 Mar 422 3-4 May 426 1-2 Jul 430 3-4 Sep 419 1-4 Dec 416 3-4 Jul 428 Dec 419 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 241 Sep 246 Dec 255 1-2 Mar 261 May 264 1-4 Jul 269 1-4 Sep 270 1-2 Dec 270 1-2 Mar 270 1-2 May 270 1-2 Jul 269 Sep 269 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 995 Aug 998 3-4 Sep 1001 Nov 1004 1-4 Jan 1008 1-2 Mar 997 1-2 May 996 1-2 Jul 1002 1-4 Aug 999 1-2 Sep 984 Nov 972 3-4 Jan 977 3-4 Mar 980 3-4 May 983 Jul 989 3-4 Aug 982 1-4 Sep 980 Nov 964 1-2 Jul 977 3-4 Nov 969 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 30.94 Aug 31.06 Sep 31.20 Oct 31.36 Dec 31.72 Jan 31.97 Mar 32.28 May 32.58 Jul 32.86 Aug 32.97 Sep 33.07 Oct 33.14 Dec 33.36 Jan 33.53 Mar 33.75 May 33.92 Jul 33.98 Aug 33.97 Sep 33.97 Oct 33.97 Dec 33.87 Jul 33.87 Oct 33.87 Dec 33.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 375.10 Aug 373.50 Sep 371.60 Oct 369.20 Dec 367.70 Jan 364.30 Mar 350.90 May 345.90 Jul 346.20 Aug 343.70 Sep 339.90 Oct 334.60 Dec 333.50 Jan 333.10 Mar 333.10 May 333.10 Jul 334.90 Aug 334.90 Sep 334.90 Oct 334.90 Dec 328.50 Jul 330.40 Oct 330.40 Dec 340.50