Corona e Parley for the Oceans lançam a plataforma criativa “Clean Waves” para arrecadação de fundos no combate à poluição marinha causada por plásticos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--mai 17, 2018--A Corona e a Parley for the Oceans anunciaram hoje uma evolução em sua parceria: a "Clean Waves", uma plataforma criativa para arrecadação de fundos que visa impulsionar o uso de materiais eco-inovadores nas áreas de moda e design industrial. O primeiro produto lançado consiste na linha de óculos de sol feitos com um material plástico especial, Parley Ocean Plastic®, que incorporam novas formas de detritos plásticos reciclados encontrados em ilhas, comunidades costeiras, praias, ambientes subaquáticos e em alto mar. A edição limitada dos óculos de sol vai estar disponível na NET-A-PORTER (a lista de espera será anunciada este 17 de maio no site: CleanWaves.com ) e a venda de cada óculos vai permitir que os consumidores ajudem na proteção de ilhas remotas. As coordenadas geográficas individuais de cada ilha serão apresentadas em cada par de óculos, conectando diretamente cada óculos a um lugar paradisíaco específico que sofre com a poluição marinha causada por plásticos, e dessa maneira, através da compra, os consumidores vão poder ajudar na proteção do ambiente marinho. Para cada 100 óculos de sol vendidos, a Parley e a Corona vão ampliar seu compromisso durante um ano e proteger mais uma ilha contra a poluição causada por plástico. A primeira edição será lançada com modelos relacionados com ilhas nas Maldivas, Palau e Bali.

Desde o momento em que assumiu o compromisso de proteger 100 ilhas até 2020, a parceira Corona-Parley interceptou plásticos em dezenas de ilhas remotas, reunindo milhares de voluntários para campanhas educacionais e de limpeza. O material coletado gerou uma investigação mais profunda sobre os tipos complexos de plástico, suas origens e rotas em algumas das áreas mais afetadas das Maldivas, Indonésia, Austrália, Sri Lanka, México e Chile. O lançamento da Clean Waves vai dar um novo valor a estes resíduos de plástico interceptados, a partir da reciclagem de uma série de tipos de plásticos, incluindo alguns que normalmente são negligenciados ou deixados para trás devido ao baixo valor do material. Portanto, além dos recicláveis mais valiosos, incluindo PET, Nylon 6 e HDPE, a Clean Waves também tem centrado bastante na transformação do polipropileno (PP) em novas formas de plástico Ocean Plastic ® para uso em produtos de consumo de alta qualidade, começando pelos acessórios de moda. Os óculos de sol são os primeiros produzidos com uma nova tecnologia, que transforma lixos plásticos de baixa qualidade em materiais de alto desempenho, proporcionando um design exclusivo.

“O plástico está em toda parte e é considerado uma falha de design que prejudica a vida marinha e a saúde humana. Embora não possamos eliminá-lo da noite para o dia, podemos parar de produzir mais plástico. A Clean Waves é a plataforma necessária e urgente para a captação de fundos, cujos fundadores apoiam nosso movimento ao criarem produtos feitos de Ocean Plastic®, um material premium criado a partir de detritos plásticos marinhos reciclados”, disse Cyrill Gutsch, fundador da Parley for the Oceans.

A Clean Waves vai incluir colaborações de líderes do setor da moda, design industrial, fotografia, arte, cinema, música e ciência de materiais. Líderes estes igualmente apaixonados pela saúde de nossos oceanos e pelo desenvolvimento de produtos que sejam menos prejudiciais e, em última instância, que possuam formas de design, de produção e de uso que não sejam nada prejudiciais.

“Como uma marca vinculada à praia, a Corona possui uma missão de longo prazo que visa resolver o problema da poluição marinha causada pelo plástico, com a finalidade de proteger o paraíso. Ao longo dos anos, realizamos muitas limpezas e, mais recentemente, nos comprometemos a proteger 100 ilhas até 2020 em conjunto com a Parley”, disse Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona. “No entanto, com aproximadamente 8 milhões de toneladas métricas de plástico sendo despejadas no oceano a cada ano, reconhecemos que o problema é bem maior do que qualquer ilha, e a criação da Clean Waves é uma forma para que outros guerreiros do oceano apoiem a reciclagem e nos ajudem a ampliar nosso compromisso atual.”

A Clean Waves foi lançada com seu primeiro produto, produzido na Itália: os óculos de sol de edição limitada que vão estar disponíveis para compra exclusiva pela NET-A-PORTER, com uma lista de espera que pode ser consultada no site CleanWaves.com. Os preços variam de 300 a 320 dólares, onde 100% dos lucros serão para apoiar a causa. Os primeiros óculos de sol Clean Waves serão lançados com três modelos da série Archetype:

Archetype I – White Flag: armação branca sólida com lentes espelhadas, que vai financiar a proteção de uma ilha nas Maldivas (US$ 300) Archetype I – Coral Sand: armação multicolorida com lentes espelhadas, que vai financiar a proteção de uma ilha próxima à Bali (US$ 320) Archetype I – Reef Camo: armação multicolorida com lentes espelhadas, que vai financiar a proteção de uma ilha em Palau. (US$ 320)

Sobre a parceria Corona-Parley Em maio de 2017, a Corona e a organização Parley for the Oceans anunciaram sua aliança e se comprometeram a proteger 100 ilhas até 2020. A proteção de 100 ilhas tem sido possível através da implementação da estratégia AIR da Parley: Avoid (Prevenir), Intercept (Interceptar) e Redesign (Reinventar). O primeiro ano da parceria Corona-Parley se focou no trabalho em comunidades locais, a fim de “prevenir” o uso do plástico e de “interceptar” o mesmo nas áreas costeiras, antes de que acabasse no oceano. Com aproximadamente 8 milhões de toneladas métricas de plástico ingressando no oceano todos os anos, é de igual importância “reinventar” suas formas de uso, suas origens e os sistemas por trás da poluição causada pelos plásticos – e não apenas sua coleta.

A parceria já causou impacto em diversas regiões do mundo. Mais de 25 ilhas se encontram atualmente sob proteção na região das Maldivas, com novas ilhas a serem anunciadas na Austrália, Chile, República Dominicana e Indonésia. O projeto levou à criação do primeiro evento sem plástico da Liga Mundial de Surfe (WSL), em julho de 2017, na localidade de Jeffrey’s Bay (África do Sul). Mais recentemente, o surfista de ondas grandes e ativista ecológico Ramón Navarro liderou uma série de limpezas no litoral do Chile.

Para mais informações sobre a parceria e o Projeto 100 Ilhas, acesse: CoronaXParley.com

Sobre a Parley for the Oceans A Parley for the Oceans é uma rede mundial, onde seus criadores, pensadores e líderes envolvidos em setores criativos, marcas, governos e grupos ambientais se reúnem para conscientizar sobre a beleza e a fragilidade dos oceanos e colaboram em projetos para prevenir sua destruição. A organização formou alianças com grandes corporações, incluindo a Adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), Intel, Nações Unidas, Maldivas e colaboradores que abrangem o mundo científico, das artes, moda, design, entretenimento, esportes e pesquisas na área espacial e oceânica. Para mais informações, acesse: www.parley.tv

Sobre o Ocean Plastic® A Parley compreende que o plástico atual é uma falha de design, fornecendo a solução de longo prazo contra a poluição marinha causada pelos plásticos, por meio da reinvenção de um material não prejudicial. Nesse meio tempo, a Parley criou uma inovação catalisadora, oferecendo uma substituição imediata com um plástico novo e virgem: o Ocean Plastic®, que oferece uma variedade de materiais premium projetados a partir de detritos plásticos reciclados coletados de oceanos, litorais e comunidades costeiras. Em conjunto com parceiros dos últimos cinco anos, a Parley vem conscientizando sobre a questão, impulsionando a imagem geral da reciclagem e estabelecendo a primeira cadeia global de suprimento de detritos plásticos marinhos. Além disso, a Parley criou um mecanismo de arrecadação de fundos que permite a implementação da estratégia AIR em quatro áreas-chave: Comunicação e Educação, Impacto Direto, Pesquisa & Desenvolvimento e Eco-inovação.

Sobre a Corona Fundada no México, a Corona é a marca líder de cervejas no país e a cerveja mexicana mais famosa no mundo todo, exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi produzida pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México, e continua sendo produzida no México.

A Corona é considerada a pioneira no setor de cervejas ao ser a primeira a utilizar uma garrafa transparente mostrando sua pureza e alta qualidade ao mundo. Cada garrafa é produzida em uma fábrica de vidros no México, de propriedade da marca. O logotipo e a arte encontrados na garrafa são pintados, destacando seu compromisso com a qualidade em suas embalagens e em sua herança mexicana.

Nenhuma Corona é completa sem o limão. O ritual do limão, que adiciona vida, sabor e frescor, faz parte integral da experiência considerada verdadeiramente única à Corona. A marca é sinônimo de praia e comemora momentos ao ar livre. Ela convida as pessoas a fazerem uma pausa, relaxarem e curtirem os simples prazeres da vida. Para mais informações, acesse: www.corona.com

