Corona y Parley for the Oceans lanzan la creativa plataforma para la recaudación de fondos “Clean Waves” para combatir la contaminación marina generada por los plásticos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--may. 17, 2018--Hoy, Corona y Parley for the Oceans anunciaron la evolución de su asociación: Clean Waves, una creativa plataforma para la recaudación de fondos destinada a impulsar el uso de materiales ecológicamente innovadores en la moda y el diseño industrial. El primer producto lanzado, las gafas de sol, está hecho con Parley Ocean Plastic® e incorpora nuevas formas de reutilizar los residuos marinos que se interceptan en las islas, las comunidades costeras, las playas, en el mundo subacuático y en alta mar. Las gafas de sol de edición limitada estarán disponibles en NET-A-PORTER y cada par le permite a los consumidores ayudar a proteger ciertas islas remotas (la lista de espera abre el 17 de mayo en CleanWaves.com ). Las coordenadas geográficas individuales aparecen en cada par de anteojos. Dichas coordenadas los conectan directamente con un lugar específico del paraíso afectado por la contaminación marina generada por los plásticos y que los consumidores ayudaron a proteger con su compra. Por cada 100 pares de gafas de sol vendidas, Parley y Corona extenderán su compromiso y protegerán una isla más de la contaminación marina generada por los plásticos por un año. La primera edición se lanza con modelos que los vinculan con islas en Maldivas, Palaos y Bali.

Desde que Corona x Parley asumieron su compromiso de proteger 100 islas para 2020, ellos han interceptado plástico de docenas de islas remotas, a la vez que movilizan miles de voluntarios para llevar a cabo campañas de limpieza y educación. El material recolectado desencadenó una investigación más profunda de los complejos tipos, fuentes y trayectorias del plástico en algunas de las áreas más gravemente afectadas de las Maldivas, Indonesia, Australia, Sri Lanka, México y Chile. El lanzamiento de Clean Waves conlleva un nuevo valor para dichos residuos de plásticos interceptados reutilizando todo el rango de los tipos de plásticos, incluso algunos de los que generalmente se subestiman o excluyen debido al bajo valor material. Por consiguiente, además de los plásticos reciclables más valiosos, entre los que se incluyen el PET, nilón 6 y HDPE, Clean Waves también pone un énfasis especial en transformar el polipropileno (PP) en nuevas formas de Ocean Plastic ® para utilizar en productos de consumo de gama alta, que comienzan con los accesorios de moda. Las gafas de sol son las primeras que se producen con la nueva tecnología, la que transforma los tipos de residuos plásticos de baja calidad en materiales de alto desempeño, y le proveen una apariencia distintiva.

“El plástico está en todas partes, un fracaso del diseño que daña la vida marina y la salud humana. Si bien no podemos hacerlo desaparecer de un día para el otro, sí podemos evitar que se fabrique más. Clean Waves es la plataforma para la recaudación de fondos necesaria de manera urgente en la que los creadores respaldan nuestro movimiento diseñando productos fabricados a partir de Ocean Plastic®, un material prémium hecho de residuos plásticos marinos”, expresó Cyrill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans.

Clean Waves incluirá colaboraciones de los líderes en la industria de la moda, el diseño industrial, la fotografía, el arte, el cine, la música y la ciencia material que son igual de apasionados por la sanidad de nuestros océanos y por el desarrollo de maneras menos dañinas y, en última instancia, no dañinas de diseñar, hacer y utilizar los productos.

“Como una marca que considera que su casa es la playa, Corona tiene una misión de larga data de abordar el problema de la contaminación marina generada por los plásticos y, en definitiva, proteger el paraíso. Con el paso de los años, hemos realizado muchas limpiezas con Parley y las más recientes asumen el compromiso de proteger 100 islas para 2020”, manifestó Felipe Ambra, vicepresidente global de Corona. “Aun así, con ocho millones de toneladas métricas de plástico aproximadamente que se arrojan a los océanos por año, reconocemos que el problema es mucho más grande que cualquier isla y la creación de Clean Waves es una manera en que otros guerreros oceánicos respaldan la reutilización y nos ayudan a avanzar en nuestro compromiso existente”.

Clean Waves se lanza con un primer producto elaborado en Italia: la edición limitada de gafas de sol que estará disponible para la venta exclusivamente en NET-A-PORTER y cuya lista de espera se abre el 17 de mayo en CleanWaves.com. Los precios varían entre $300 y 320 USD y el 100 % de la recaudación de las ventas estará destinado a respaldar la causa. Las primeras gafas de sol Clean Waves se lanzarán con tres modelos en la serie Archetype:

Archetype I, White Flag (bandera blanca): marco sólido blanco con lentes espejados, que financiará la protección de una de las islas de las Maldivas ($300). Archetype I, Coral Sand (arena coralina): marco multicolor con lentes espejados, que financiará la protección de una isla cerca de Bali ($320). Archetype I, Reef Camo (arrecife Camo): marco multicolor con lentes espejados, que financiará la protección de una isla en Palaos ($320).

Acerca de Corona x Parley En mayo de 2017, Corona y Parley for the Oceans anunciaron su alianza y asumieron el compromiso de proteger 100 islas para 2020. La protección de 100 islas es posible mediante la implementación de la Estrategia AIR de Parley: Evitar (Avoid), Interceptar (Intercept), Rediseñar (Redesign). El primer año de la asociación de Corona x Parley se concentró en trabajar con las comunidades locales para “evitar” el uso del plástico e “interceptarlo” de las costas antes de que ingrese a los océanos. Con casi ocho millones de toneladas métricas de plástico que ingresan a los océanos por año, es de igual importancia “rediseñar” el uso, las fuentes y los sistemas que existen detrás de la contaminación generada por plástico, no solo recolectarlo.

Dicha asociación ya ha producido un impacto en varias regiones del mundo. Más de 25 islas se encuentran ahora bajo protección en las Maldivas, y se anunciarán islas nuevas en Australia, Chile, República Dominicana e Indonesia. El proyecto generó el primer evento World Surf League (WSL) sin plástico virgen que se llevó a cabo en la Bahía de Jeffreys, Sudáfrica, el pasado mes de julio y, de manera más reciente, dio como resultado una serie de limpiezas en la costa de Chile conducidas por el surfista de ola grande y activista, Ramón Navarro.

Para obtener más información sobre la asociación y el Proyecto 100 islas (100 Islands Project), visite CoronaXParley.com.

Acerca de Parley for the Oceans Parley for the Oceans es la red global donde creadores, pensadores y líderes de industrias creativas, marcas, gobiernos y grupos ambientales se unen para generar conciencia en torno a la belleza y fragilidad de los océanos y colaborar en proyectos que pongan un alto a su destrucción. La organización formó alianzas con empresas importantes entre las que se incluyen adidas, Anheuser Busch InBev (Corona), Intel; las Naciones Unidas; las Maldivas y con colaboradores que representan el mundo de la ciencia, el arte, la moda, el diseño, el entretenimiento, los deportes y la exploración del espacio y los océanos. Para saber más: www.parley.tv.

Acerca de Ocean Plastic® Parley entiende que el plástico actual es un fracaso del diseño, y concibe que una solución a largo plazo para la contaminación marina generada por plásticos yace en el rediseño del material nocivo. Mientras tanto, Parley creó una innovación catalista que ofrece un reemplazo inmediato para el plástico nuevo y virgen: Ocean Plastic®, una gama de materiales prémium creados a partir de reutilizar desperdicios plásticos interceptados de los océanos, costas y comunidades costeras. En los últimos cinco años, Parley junto con sus socios, creó concienciación sobre este tema, reforzó la imagen general del reciclado y estableció la primera cadena de abastecimiento global para los residuos plásticos marinos. Además, Parley creó un mecanismo de financiación que permite la implementación de la Estrategia AIR de Parley, desde el punto de vista financiero, en cuatros áreas clave: Comunicación y educación, Impacto directo, Investigación y desarrollo e Innovación ecológica.

Acerca de Corona Corona, nacida en México, es la marca de cerveza líder en el país, la cerveza mexicana más popular a nivel mundial que se exporta a más de 180 países. Corona Extra fue elaborada por primera vez en 1925 en la Cervecería Modelo de Ciudad de México y, con orgullo, aún se la produce en su totalidad en México.

Corona es pionera en la industria cervecera por ser la primera en utilizar una botella transparente que muestre al mundo su pureza y alta calidad. Cada botella de vidrio está producida en una fábrica de vidrio de México que es de propiedad de la marca. El diseño que se encuentra en la botella es pintado y resalta nuestro compromiso respecto de la calidad de nuestro embalaje y nuestra herencia mexicana.

Ninguna cerveza Corona está completa sin la lima. La ritual lima, agrega personalidad, sabor y frescura de manera natural, y forma parte integral de una experiencia que es verdaderamente exclusiva de Corona. La marca es sinónimo de playa y celebra la vida al aire libre. Invita a las personas a tomar una pausa, relajarse y disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Para saber más, visite www.corona.com.

