AI Expo: AI Expo Europe annonce une liste préliminaire de conférenciers à l'événement d'Amsterdam

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--mai 17, 2018--L' AI Expo Europe s'apprête à ouvrir ses portes dans le centre névralgique de l'innovation IA, Amsterdam, aux Pays-Bas, dans moins de six semaines, avec pour objectif de "fournir l'IA pour un avenir plus intelligent." La conférence et l'exposition principales se tiendront au RAI, à Amsterdam, les 27 et 28 juin, avec plus de 8 000 visiteurs rassemblés pour écouter les conférenciers, suivre les tables rondes et explorer la zone consacrée aux innovations de startup, qui se concentra sur les dernières nouveautés en matière d'IA et d'Ido. La conférence et l'expo AI Expo Europe jouxteront l' IoT Tech Expo et la Blockchain Expo. De cette manière, les participants pourront en savoir plus sur la convergence de trois technologies qui orientent les dépenses en technologies de l'information en 2018.

The AI Expo Europe, the leading Artificial Intelligence conference & exhibition to arrive soon in Amsterdam. (Photo: Business Wire)

La première phase de conférenciers confirmés comprend:

Dr Richard Vdovjak, scientifique en chef en sciences des données et en IA, Philips Healthcare Peter Jackson, responsable des données, Southern Water Max Amordeluso, responsable de la promotion européenne d'Alexa , Amazon Martine Van Der Lee, directrice des réseaux sociaux, KLM Arka Sarkar, détenteur de produit, sciences des données, Booking.com Simon Poole, responsable de la technologie, Just Eat Simon Morel, associé et chef de produit, BotSupply Dor Kedem, scientifique principal des données, ING Filippo F.G. Della Casa, chef analytique, Leithà – Unipol Group Julio Peironcely, chef de l'équipe Sciences des données, Schiphol Airport Alex Sierkov, directeur de produit, recherche et apprentissage machine, HomeToGo Alexander Denev, directeur exécutif, chef des recherches quantitatives et de l'analytique avancée, IHS Markit Tom Ollerton, directeur de l'innovation, We Are Social Daniel Gilbert, directeur des données, News UK Michael McDaid, directeur des ventes pour l'Europe, Progress DataRPM Britta Muzyk-Tikovsky, directrice générale, Capscovil

Pendant ces deux journées, les participants auront accès à une exposition conjointe proposant plus de 300 exposants, 18 sessions thématiques avec un tout nouvel agenda consacré à l'IA et aux quatre grands axes de l'écosystème IA, à savoir:

L' AI Expo Europe sera la destination incontournable pour réseauter, promouvoir et présenter votre marque devant un public de dirigeants et de capital-risqueurs. Les participants achetant un Expo Pass auront accès à des opportunités de réseautage exclusives, y compris la zone des Délégués VIP et une fête de réseautage, avec l'occasion de rencontrer des innovateurs internationaux basés en Europe.

Cliquez ici pour vous inscrire et obtenir un passe gratuit ou payant à l' les 27 et 28juin à Amsterdam.

Les tarifs préférentiels de préinscription se terminent le vendredi 18mai, donc si vous souhaitez prendre un accès complet à la conférence et au réseautage, vous pouvez économiser jusqu'à 250 euros sur votre passe de conférence et de réseautage (Gold/Ultimate) au moment de l'inscription. Ne manquez pas l'arrivée de l' AI Expo Europe dans le centre incontournable de l'intelligence artificielle!

Pour de plus amples renseignements sur le World Series 2018 et pour les modalités d'inscription à chaque événement, rendez-sur sur:

– 27 et 28juin 2018, RAI, Amsterdam

– 28 et 29novembre 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25 et 26avril 2019, Olympia Grand, Londres

À propos de l’AI Expo

La série AI Expo World ( https://www.ai-expo.net/ ) accueille des contenus et débats de haut niveau, présentant et explorant les dernières innovations et stratégies dans le domaine de l’IA. Elle rassemble des secteurs clés, entre autres les entreprises, le grand public, la transformation numérique, le marketing, l’automobile, les RH et le recrutement, la finance, l’assurance, l’administration, le secteur public, le commerce de détail, l’industrie, les soins de santé, l’éducation, la cybersécurité et les plateformes de développeurs.

Pour tout renseignement relatif aux possibilités d’intervention, de parrainage et d’exposition, veuillez contacter l'équipe à l'adresse enquiries@ai-expo.net

ou par téléphone au +44 (0) 117 980 9020.

CONTACT: AI Expo

Anna Fry

Responsable exécutive du marketing

+44117 980 9020

anna@ai-expo.net

