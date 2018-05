AI Expo: Die AI Expo Europe gibt erste Hauptredner-Liste für die Veranstaltung in Amsterdam bekannt

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Mai 17, 2018--Die AI Expo Europe kommt in weniger als 6 Wochen nach Amsterdam (Niederlande), der Drehscheibe für künstliche Intelligenz (artificial intelligence, AI). Dabei das Ziel, künstliche Intelligenz für eine intelligentere Zukunft bereitzustellen, getreu dem Motto „deliver AI for a smarter future“. Die führende Konferenz und Ausstellung findet im RAI, Amsterdam vom 27.-28. Juni statt. Über 8.000 Teilnehmer finden sich ein, um die Keynote-Präsentationen und Podiumsdiskussionen zu verfolgen und den Start-up-Innovationsbereich zu erkunden. Dabei stehen die neuesten Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Internet der Dinge im Mittelpunkt. Da die AI Expo Europe Conference and Exhibition parallel zur IoT Tech Expo und der Blockchain Expo stattfindet, können Teilnehmer davon ausgehen, dass sie über die Konvergenz der drei Technologien, die die IT-Ausgaben im Jahr 2018 stimulieren, erfahren werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180517005421/de/

The AI Expo Europe, the leading Artificial Intelligence conference & exhibition to arrive soon in Amsterdam. (Photo: Business Wire)

Zur ersten Phase der bestätigten Referenten gehören:

Dr. Richard Vdovjak, Principal Scientist in Data Science and AI, Philips Healthcare Peter Jackson, Chief Data Officer, Southern Water Max Amordeluso, EU Lead Evangelist Alexa , Amazon Martine Van Der Lee, Director Social Media, KLM Arka Sarkar, Product Owner, Data Science, Booking.com Simon Poole, Head of Technology, Just Eat Simon Morel, Partner & Head of Product, BotSupply Dor Kedem, Senior Data Scientist, ING Filippo F.G. Della Casa, Head of Analytics, Leithà – Unipol Group Julio Peironcely, Head of Data Science team, Schiphol Airport Alex Sierkov, Director Product, Search and Machine Learning, HomeToGo Alexander Denev, Executive Director – Head of Quantitative Research and Advanced Analytics, IHS Markit Tom Ollerton, Innovation Director, We Are Social Daniel Gilbert, Director of Data, News UK Michael McDaid, Sales Director Europe, Progress DataRPM Britta Muzyk-Tikovsky, Managing Director, Capscovil

Während der zwei Tage können Teilnehmer Zugang zu einer parallel am selben Veranstaltungsort stattfindenden Messe mit über 300 Ausstellern und 18 Konferenz-Tracks erhalten, die mit einer brandneue AI-Agenda mit vier wichtigen Themen im AI-Bereich aufwartet. Diese Bereiche sind:

Die AI Expo Europe ist der Ort, an dem Sie einem Publikum mit Führungskräften auf Vorstandsebene und Risikokapitalgebern ihre Marke vorstellen können und Gelegenheit haben, Kontakte zu knüpfen und für ihre Produkte zu werben. Teilnehmer, die einen Expo Pass erwerben, haben Zugang zu exklusiven Networking-Gelegenheiten, darunter ein VIP Delegate-Bereich auf der Messe sowie eine Networking Party, die Sie mit in Europa ansässigen Innovatoren aus aller Welt in Kontakt bringen.

Klicken Sie hier, um kostenlosen oder bezahlten Einlass zum vom 27.-28.Juni in Amsterdam zu erhalten.

Frühbucherrabatte sind erhältlich bis einschließlich Freitag, den 18. Mai. Wenn Sie Zugang zu allen Konferenzen und Networking-Möglichkeiten erhalten möchten, können Sie bis zu 250 Euro durch den Erwerb eines Konferenz- und Networking-Ausweises (Gold/Ultimate) einsparen. Verpassen Sie nicht den Einzug der AI Expo Europe in den florierenden AI-Hub von Weltrang!

Weitere Informationen über die World Series 2018 und eine Möglichkeit zur Anmeldung zu jedem Event finden Sie hier:

– 27.-28.Juni 2018, RAI, Amsterdam

– 28.-29.November 2018, Santa Clara, Silicon Valley

– 25.-26.April 2019, Olympia Grand, London

Über AI Expo

Die AI Expo WorldSeries ( https://www.ai-expo.net/ ) bietet erstklassige Inhalte und Diskussionen, bei denen die neuesten Innovationen und Strategien im Bereich der künstlichen Intelligenz vorgestellt und erörtert werden. Hier versammeln sich Vertreter bedeutender Sektoren wie Unternehmen, Verbraucher, digitale Transformation, Marketing, Automobilindustrie, Personalwesen und Rekrutierung, Finanz- und Versicherungswesen, Regierung, öffentlicher Sektor, Einzelhandel, Industrie, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Cybersicherheit und Entwicklerplattformen.

Bei Fragen zu Redebeiträgen, Sponsoring- und Ausstellungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an unser Team unter enquiries@ai-expo.net

oder kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer +44 (0) 117 980 9020.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180517005421/de/

CONTACT: AI Expo

Anna Fry

Marketing Executive

+44117 980 9020

anna@ai-expo.net

KEYWORD: EUROPE NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE

SOURCE: AI Expo Europe

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/17/2018 04:00 AM/DISC: 05/17/2018 04:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180517005421/de