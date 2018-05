Stoli® Vodka zegt het 'Loud and Clear' met nieuwe wereldwijde reclamecampagne

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--mei 17, 2018--Stoli ® Vodka, de originele premium wodka met compromisloze kwaliteit van de afgelopen 80 jaar, heeft vandaag de lancering aangekondigd van haar nieuwe wereldwijde reclamecampagne 'Loud and Clear.' De provocerende nieuwe campagne toont werk van bekroonde artiesten zoals componist Hans Zimmer, Lorne Balfe en regisseur Rachel Morrison. De campagne heeft een 360 graden-benadering met televisie, digitaal, social en drukwerk om Stoli ® ’s overtuigende boodschap te onthullen: wat je ook drijft, laat het gedurfd zijn, laat het duren en laat het luid en duidelijk zijn.

De release van de 'Loud and Clear'-campagne toont Stoli's onwrikbare aanwezigheid in de sterkedrankindustrie, terwijl het bedrijf zichzelf onderscheidt als de 'real deal' in de hedendaagse zee van wodka van meer van hetzelfde. Opgenomen in Oekraïne, elke creatieve spot laat echte mensen zien die hun unieke identiteit vieren en wat hen drijft. De beelden maken het 'Loud and Clear' dat ze hun stijl, passies en opvattingen met overtuiging volledig omarmen.

“"Onze nieuwe reclamecampagne toont werkelijk de durf en duidelijkheid van Stoli,” aldus Hugues Pietrini, Global President en CEO van Stoli ® Group. “Met een 80-jarige geschiedenis in de sterke dranken-categorie zijn we trots op onze merkidentiteit en waarden en willen we dat onze fans hetzelfde voelen. We moedigen hen aan om 'het luid en duidelijk te maken' dat ze hun ware zelf omhelzen en tonen zonder enige remming.”

'Loud and Clear,' ontwikkeld met FF New York, het wereldwijde reclamebureau opgericht door Fred & Farid, heeft een indrukwekkend aantal bekroonde creatieve talenten die hebben bijgedragen aan de campagne. 'Loud and Clear' bevat muziek van de Oscar-winnende componist Hans Zimmer en de Emmy/BAFTA-genomineerde componist Lorne Balfe, wat het drama en de emotie in het stuk verheft.

Oscar-genomineerde Rachel Morrison was de Director of Photography van de campagnevideo, die werd opgenomen door de regisseurs van 'We are From LA.' De drukreclame werd gemaakt door de gerenommeerde fotograaf Rankin in Londen en bevat de ontwerpen van grafisch kunstenaar Tyrsa, die voor alle gedrukte advertenties een gloednieuw lettertype, Stoli Brush, heeft gemaakt. Het lettertype wordt toegankelijk gemaakt voor zowel Stoli-fans als consumenten om gratis te downloaden en te gebruiken.

“"Een nieuwe campagne voor Stoli had zowel een gewaagde, nieuwe positionering van het merk, als de juiste creatieve gemeenschap nodig om het tot leven te brengen,” stelde Fred & Farid, oprichters van FF. “Derhalve hebben we gewerkt met opvallende, visionaire kunstenaars die compromisloos zijn in hun waarden. Het werk van dhr. Zimmer, dhr. Balfe en mw. Morrison was ongelooflijk geschikt voor de geest van het merk.”

Over Stoli Group ®

Onderdeel van SPI Group – een van 's werelds toonaangevende premium sterkedrankenbedrijven – Stoli Group werd in 2013 opgericht als de afdeling die verantwoordelijk is voor het beheer, de distributie en de marketing van het wereldwijde sterke dranken-portfolio van SPI.

