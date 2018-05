Stoli® Vodka Says lo dice “chiaro e forte” con la nuova campagna pubblicitaria globale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--mag 17, 2018--Stoli ® Vodka, produttore della vodka originale che da 80 anni si distingue per l’altissima qualità, oggi ha annunciato il lancio di una nuova, stimolante campagna pubblicitaria globale, “Loud and Clear”, che si avvale dell’opera di artisti pluripremiati come i compositori Hans Zimmer e Lorne Balfe, e della direttrice della fotografia Rachel Morrison. La campagna è a 360 gradi: apparirà alla televisione, sulle piattaforme digitali, sui social e sulle pubblicazioni stampate per rivelare il messaggio inequivocabile di Stoli ®: indipendentemente da ciò che ti stimola, affermalo, fallo durare, dillo “chiaro e forte”.

Il lancio della campagna “Loud and Clear” dimostra la presenza decisa di Stoli nel settore dei superalcolici, pur differenziandosi come la vera vodka tra la folla odierna di vodke tutte uguali. Ogni spot creativo è stato realizzato in Ucraina e mostra persone reali mentre celebrano le loro identità uniche e ciò che le stimola. Le riprese dicono “chiaro e forte” che queste persone abbracciano in pieno, con autentica convinzione, il loro stile, le loro passioni e i loro principi.

“La nostra nuova campagna pubblicitaria cattura veramente la sicurezza di sé e la chiarezza di Stoli”, spiega Hugues Pietrini, Global President e Amministratore delegato di Stoli Group ®. “Con una storia di 80 anni nel settore dei superalcolici, siamo fieri dell’identità e dei valori del nostro brand e vogliamo che anche i nostri entusiasti ammiratori la pensino così. Li incoraggiamo a ‘dirlo chiaro e forte’ che stanno abbracciando e comunicando sé stessi senza mentire e senza inibizioni.”

Sviluppata in collaborazione con FF New York, l’agenzia pubblicitaria globale fondata da Fred & Farid, “Loud and Clear” vanta una serie imponente di professionisti creativi pluripremiati che hanno partecipato alla compagna. La musica – composta da Hans Zimmer, vincitore anche di un Oscar, e da Lorne Balfe, nominato sia per l’Emmy che per il BAFTA – conferisce agli spot un livello drammatico ed emozionale elevatissimo.

Rachel Morrison, la prima donna nominata all’Oscar per la cinematografia, ha operato come direttrice della fotografia per il video, che è stato diretto dai registi di “We are From LA”. Le foto sono state realizzate dal rinomato fotografo Rankin a Londra e presentano le creazioni del graphic designer Tyrsa, che ha pure creato per tutti gli annunci stampati un nuovo tipo di carattere, Stoli Brush, che potrà essere scaricato e utilizzato gratuitamente – chi apprezza la Stoli non vorrà lasciarsi sfuggire questa occasione.

“Una nuova campagna per Stoli aveva bisogno sia un posizionamento nuovo, audace sia del gruppo creativo adatto per darle vita”, spiegano Fred & Farid, fondatori di FF. “Abbiamo pertanto collaborato con artisti rinomati, visionari che non accettano compromessi per i loro valori. Le creazioni di Zimmer, Balfe e Morrison si sono adattate in modo perfetto allo spirito del brand.”

Informazioni su Stoli Group ®

Parte di SPI Group – uno dei leader mondiali nel settore dei superalcolici di prima qualità – Stoli Group è stata creata nel 2013 come business unit responsabile della gestione, distribuzione e commercializzazione della linea globale di superalcolici di SPI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

