Stoli® Vodka startet neue weltweite Werbekampagne mit lautstarker Botschaft

NEW YORK, USA--(BUSINESS WIRE)--Mai 16, 2018--Stoli ® Vodka, der ursprüngliche Qualitäts-Wodka mit 80-jähriger Tradition, hat heute den Start seiner neuen globalen Werbekampagne „Loud and Clear“ bekannt gegeben. An der provokativen neuen Kampagne beteiligen sich preisgekrönte Künstler wie die Komponisten Hans Zimmer und Lorne Balfe oder die Kamerafrau Rachel Morrison. Die Kampagne wird die selbstbewusste Botschaft von Stoli ® via Fernsehen, Digital, Social Media und Printmedien verbreiten: „Whatever drives you, make it bold, make it last, make it loud and clear.“

Famed photographer Rankin led the print creative for Stoli Vodka's "whatever drives you, make it loud and clear" advertising campaign, which the brand introduced earlier this week.

Mit dem Startschuss der „Loud and Clear“-Kampagne unterstreicht Stoli seine starke Präsenz in der Spirituosenbranche und setzt sich als das unverfälschte Original vom monotonen Einerlei sonstiger Wodkamarken ab. Die in der Ukraine produzierten Werbespots zeigen normale Menschen, die sich ihrer Einzigartigkeit bewusst sind und ihr Leben aktiv gestalten. „Laut und deutlich“ kommen dabei ihr Lebensgefühl, ihre Leidenschaften und Überzeugungen zum Ausdruck.

„Unsere neue Werbekampagne spiegelt das Selbstverständnis und die Klarheit von Stoli hervorragend wider“, so Hugues Pietrini, Global President und CEO der Stoli ® Group. „Wir blicken auf eine 80-jährige Tradition im Spirituosensektor zurück und sind stolz auf unsere Markenidentität und unsere Werte. Dieses Gefühl wollen wir mit unseren Fans teilen. Deshalb ermutigen wir sie zu dem lautstarken Statement, dass sie ihr wahres Ich akzeptieren und selbstbewusst vertreten.“

An der „Loud and Clear“-Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der von Fred & Farid gegründeten globalen Kreativagentur FF New York produziert wurde, sind eine Reihe von preisgekrönten kreativen Talenten beteiligt. Die Musik der Kampagne wurde vom Oscar-Gewinner und Komponisten Hans Zimmer und dem Emmy/BAFTA-nominierten Komponisten Lorne Balfe arrangiert und trägt zur dramatischen und emotionalen Untermalung bei.

Die Oscar-nominierte Rachel Morrison ließ sich als Kamerafrau für das Video gewinnen, unter der Leitung der Regisseure von „We are From LA“. In London schoss der renommierte Fotograf Rankin die Aufnahmen für die Printwerbung, die Designs des Grafikkünstlers Tyrsa zeigen. Dieser kreierte eine neue Schriftart mit dem Namen „Stoli Brush“, die in sämtlichen Werbeanzeigen zur Geltung kommt. Stoli-Fans und Verbraucher können die Schriftart kostenlos herunterladen und verwenden.

„Die neue Stoli-Kampagne verlangte nach einer selbstbewussten, unkonventionellen Positionierung der Marke, die von den besten Kreativen zum Leben erweckt wird“, so Fred & Farid, Gründer von FF. „Dementsprechend haben wir uns an herausragende, visionäre Künstler gewandt, die für kompromisslose Werte stehen. Die Werke von Hans Zimmer, Lorne Balfe und Rachel Morrison passten perfekt zum Feeling dieser Marke.“

