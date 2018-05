Vista Entertainment Solutions et Movio entrent en service avec Yorck Kinogruppe, le plus grand groupe de cinémas d'art et d'essai d'Allemagne

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Les sociétés du Vista Group International (NZX & ASX : VGL) Vista Entertainment Solutions, fournisseur numéro un de logiciel d'exploitation de cinéma pour les projections de cinéma mondiales, et Movio, leader mondial en analyse de données de marketing, sont très heureux d'annoncer qu'ils sont entrés en service avec Yorck Kinogruppe, le plus grand groupe de cinémas d'art et d'essai d'Allemagne.

Yorck Kinogruppe est la plus importante association de cinémas de Berlin avec 14 salles et un cinéma en plein air. Les salles montrent une diversité de films dans certains des bâtiments les plus vénérés de Berlin, dont bon nombre ont été sauvés de la destruction et restaurés grâce aux efforts de Yorck Kinos.

Vista Cinema et Movio ont soutenu le lancement de Delphi Lux, un cinéma d'art et d'essai à sept écrans de Yorck Kinogruppe, au cœur de Berlin, qui s'est ouvert l'année dernière. Maintenant, Vista est en train de déployer son logiciel certifié VDF pour les autres cinémas de Yorck à Berlin.

Le cinéma Babylon dans le district de Kreuzberg a été confié à Vista le mois dernier et était le premier cinéma d'Europe à adopter la toute dernière innovation de Vista Cinema Version 5 (V5).

Mischa Kay, directeur général de Vista EMEA, a déclaré : « Travailler avec une institution allemande du cinéma et du film telle que Yorck a été un énorme privilège pour Vista. L'engagement de Yorck envers une technologie à la pointe de l'innovation est démontré par son adoption précoce de Vista Cinema V5. »

De pair avec le déploiement de Vista, Movio collabore avec Yorck Kinogruppe pour l'intégration transparente du logiciel Movio Cinema à la base de données de clients de Yorck. Ce travail d'intégration est maintenant complété et Movio transfère des données en temps réel sur les clients en provenance du système Vista, ainsi que d'autres sources de données pour fournir à Yorck une vue complète de ses clients. Ces informations sur les clients seront alors utilisées par l'équipe de Yorck pour mener des campagnes de marketing direct hautement ciblées et mesurables.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Yorck pour améliorer la compréhension de leurs audiences et leur donner les informations nécessaires pour développer des campagnes de marketing plus ciblées et plus pertinentes. La marque Yorck Kinogruppe a une forte résonance avec les spectateurs de Berlin et le logiciel de Movio aidera l'équipe de Yorck à renforcer encore plus ses relations avec ses clients », ajoute Sarah Lewthwaite, directrice générale de Movio pour l'EMOA.

Christian Brauer, PDG de Yorck Kinogruppe, confie pour sa part : « Grâce à Vista et Movio, de nouvelles opportunités incroyables se présentent à nous d'offrir une expérience cinématographique optimale à nos clients. Nous avons fait prendre un nouveau tournant au futur numérique. »

