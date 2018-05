Stoli® Vodka le clame « haut et fort » avec une nouvelle campagne publicitaire mondiale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Stoli ® Vodka, la vodka premium originale offrant une qualité sans compromis depuis 80 ans, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire mondiale intitulée « Loud and Clear » (Haut et fort). La nouvelle campagne provocatrice intègre le travail d’artistes primés comme le compositeur Hans Zimmer, Lorne Balfe et la directrice Rachel Morrison. La campagne adopte une approche à 360° incorporant la télévision, les médias numériques, les réseaux sociaux et la presse pour révéler le message sans complexe de Stoli ® – quel que soit ce qui vous motive, faites-le courageusement, faites-le durer, dites-le haut et fort.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180516006559/fr/

Famed photographer Rankin led the print creative for Stoli Vodka's "whatever drives you, make it loud and clear" advertising campaign, which the brand introduced earlier this week.

La sortie de la campagne « Loud and Clear » démontre la présence indéfectible de Stoli dans le secteur des spiritueux, tout en se différenciant en prétendant être le produit authentique dans l’uniformité actuelle du secteur de la vodka. La campagne a été filmée en Ukraine et chaque spot publicitaire créatif présente de vraies personnes célébrant leurs identités uniques et ce qui les anime. Les images montrent « haut et fort » (« Loud and Clear ») qu’elles embrassent pleinement leur style, leurs passions et leurs idées avec conviction.

« Notre nouvelle campagne publicitaire capture véritablement l’audace et la limpidité de Stoli », a déclaré Hugues Pietrini, président mondial et chef de la direction du groupe Stoli ®. « Avec un historique de 80 ans dans la catégorie des spiritueux, nous sommes fiers de notre identité de marque et de nos valeurs et souhaitons que nos admirateurs ressentent la même chose. Nous les encourageons à "dire haut et fort" qu’ils accueillent et transmettent leur "moi" véritable sans inhibition. »

Développée avec FF New York, l’agence de création mondiale fondée par Fred & Farid, « Loud and Clear » affiche un panel impressionnant de talents créatifs primés ayant contribué à la campagne. « Loud and Clear » contient une musique du compositeur primé aux Oscars Hans Zimmer et du compositeur nominé aux Emmy/BAFTA Lorne Balfe, qui élève l’aspect dramatique et l’émotion de la pièce.

La nominée aux Oscars Rachel Morrison a joué le rôle de directrice de la photographie de la campagne pour la vidéo, qui a été filmée par les directeurs de « We are From LA ». La création imprimée a été photographiée par le photographe estimé Rankin à Londres et inclut les dessins de l’artiste graphique Tyrsa, qui a créé une toute nouvelle police de caractères, Stoli Brush, pour toutes les publicités imprimées. La police de caractères sera mise à disposition des amateurs et consommateurs de Stoli, qui pourront la télécharger et l’utiliser gratuitement.

« Une nouvelle campagne pour Stoli nécessitait à la fois un nouveau positionnement audacieux de la marque et la bonne communauté créatrice pour prendre vie », ont expliqué Fred & Farid, les fondateurs de FF. « Ainsi, nous avons travaillé avec des artistes distinctifs et visionnaires qui sont intransigeants vis-à-vis de leurs valeurs. Le travail de M. Zimmer, de M. Balfe et de Mme Morrison était en parfait adéquation avec l’esprit de la marque. »

Pour de plus amples renseignements, visitez www.stoli.com ou suivez Stoli Vodka sur Instagram @Stoli, sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/stoli et sur Twitter à @Stoli.

À propos du groupe Stoli ®

Faisant partie du groupe SPI – l’une des plus importantes entreprises au monde dans le domaine des spiritueux premium – le groupe Stoli a été créé en 2013 en tant que division responsable de la gestion, la distribution et le marketing du portefeuille mondial de spiritueux de SPI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180516006559/fr/

CONTACT: Groupe Stoli

Alison Walsh, +1-917-301-2962

awalsh@stoli.com

ou

RP de MWW

Leslie Norden, +1-323-798-3925

lnorden@mww.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA NEW YORK

INDUSTRY KEYWORD: RETAIL COMMUNICATIONS ADVERTISING MARKETING FOOD/BEVERAGE SPECIALTY

SOURCE: Stoli<sup>®</sup> Vodka

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/16/2018 06:10 PM/DISC: 05/16/2018 06:10 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180516006559/fr