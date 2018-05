New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Jul 2755 Up 53 Jul 2650 2740 2629 2730 Up 56 Sep 2680 2764 2657 2755 Up 53 Dec 2694 2771 2669 2764 Up 52 Mar 2690 2759 2660 2749 Up 45 May 2670 2743 2652 2742 Up 46 Jul 2655 2742 2651 2739 Up 46 Sep 2655 2742 2654 2740 Up 46 Dec 2655 2741 2655 2737 Up 45 Mar 2659 2739 2659 2739 Up 45