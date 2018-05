SGS réduit son empreinte carbone au Ghana grâce à l'énergie solaire de REDAVIA

MUNICH & ACCRA, Ghana--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--SGS, un chef de file mondial de l'inspection, l'évaluation, la vérification et la certification, a choisi REDAVIA, un leader mondial des solutions locatives d'énergie solaire rentable, fiable et propre destinées aux entreprises et aux communautés, pour mettre en œuvre son premier projet d'énergie renouvelable au Ghana.

Mark Davidson, SGS (right) and Dr. Alexander Harpe, Redavia signing contract (Photo: Business Wire)

SGS Sustainability Strategy repose sur quatre piliers, à savoir l'excellence professionnelle, les personnes, l'environnement et la communauté, soutenus par des politiques à l'échelle du groupe, des programmes internationaux et des initiatives locales. Son pilier environnemental a pour objectif de diminuer les émissions et de préserver la neutralité carbone de SGS. Il a donc été logique de se tourner vers l'énergie solaire pour compléter ses connexions de réseau existantes et faire un nouveau pas vers la concrétisation de l'engagement RE100, c'est-à-dire une électricité provenant à 100% de sources renouvelables.

REDAVIA déploiera un parc solaire sur les sites d'inspection et d'évaluation de SGS à Tema, premier port ghanéen. Avec son expérience dans tous les secteurs économiques clefs d'Afrique subsaharienne, REDAVIA a été le choix naturel pour une multinationale telle que SGS, permettant d'associer la maîtrise des coûts d'une société à succès, à une source électrique fiable et leur pratique en matière de responsabilité sociale d'entreprise.

« Nous prenons notre responsabilité sociale d'entreprise très au sérieux, au Ghana et dans l'ensemble de nos activités mondiales », déclare Mark Davidson, directeur général, Ghana, Liberia et Sierra Leone, chez SGS. « REDAVIA nous permet d'avancer grandement vers notre objectif environnemental de diminution des émissions de CO 2, tout en nous permettant de réduire notre facture en énergie électrique. »

Erwin Spolders, CEO et fondateur de REDAVIA, ajoute: « Nous sommes ravis qu'un leader du marché tel que SGS reconnaisse les avantages procurés par les solutions locatives d'énergie solaire et choisisse REDAVIA. Une entreprise qui comprend le triangle réduction de l'empreinte carbone, contrôle des coûts et fiabilité, peut véritablement changer la donne. »

À propos de SGS

SGS est le chef de file mondial de l'inspection, la vérification, l'évaluation et la certification. SGS est reconnu comme la référence internationale pour sa qualité et son intégrité. Avec plus de 95 000 employés, SGS évolue au sein d'un réseau de plus de 2 400 bureaux et laboratoires à l'échelle mondiale. www.sgs.com www.sgs-ghana.com

À propos de REDAVIA

REDAVIA propose des solutions locatives d'énergie solaire pour les entreprises et les communautés. Facile à expédier, installer, adapter et redéployer, le système REDAVIA est basé sur un modèle préconfiguré, y compris des modules solaires et des composants électrique à haute performance. Les entreprises et les communautés tirent parti d'une solution énergétique rentable, fiable et propre, avec un investissement initial et un niveau de compétences techniques requises minimes. www.redaviasolar.com

