ADNOC et OCP élargissent leur partenariat et visent à développer une joint-venture d'engrais de classe mondiale

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--La Compagnie Pétrolière Nationale d'Abou Dhabi (ADNOC) et le Groupe OCP du Maroc (OCP) ont conclu un accord pour examiner la création progressive d'une nouvelle joint-venture mondiale spécialisée en engrais, une étape visant à accélérer l'exécution des stratégies internationales d'ADNOC et d'OCP.

La joint-venture proposée s'appuiera sur les avantages compétitifs des deux sociétés, à savoir l'expertise mondiale d'ADNOC en matière de production de soufre, d'ammoniac et de gaz, le réseau de transport et de logistique, l'accès d'OCP aux grandes ressources en phosphates, ainsi que sa compétence centenaire en matière d'engrais et son réseau de commercialisation, afin de développer un nouveau producteur d'engrais mondial. Le partenariat proposé comprendra deux centres de production d'engrais, le premier sera aux Émirats Arabes Unis et le second au Maroc (utilisant des actifs existants et de nouveaux actifs à la fois), ce qui permettra à la joint-venture proposée d'avoir une portée mondiale.

Le projet proposé élargit le partenariat déjà établi, dans le cadre de l'entente actuelle de prélèvement du soufre à long terme qui a été annoncée par les deux sociétés en décembre 2017. Ces sociétés travailleront pour le développement des capacités, qui serviront de soutien à cette nouvelle entreprise, alors qu'elles élargissent leur partenariat, profitent de leurs points forts respectifs et construisent leur capital humain.

L'accord s'aligne sur les plans annoncés par ADNOC pour augmenter la production d'au moins 50% par rapport à ses niveaux actuels atteignant 7 millions de tonnes par an, tout en cherchant à augmenter la production de gaz à travers l'exploitation de grands bouchons de gaz et l'accroissement de la production de gaz corrosif. OCP s'est engagée dans un programme de développement à grande échelle qui lui permettra de s'emparer de sa part équitable relative à une demande croissante en engrais. La première phase de ce programme a été achevée cette année, et a permis de porter la capacité d'engrais existante du Groupe à 12 millions de tonnes et la capacité d'exportation de roches à plus de 18 millions de tonnes.

Commentant l'accord, S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre d'Etat des Emirats Arabes Unis et PDG du Groupe ADNOC, a déclaré : "La joint-venture proposée avec le Groupe OCP illustre l'intention d'ADNOC de maximiser la valeur de toutes nos ressources, alors que nous développons nos activités en aval, diversifions notre gamme de produits et augmentons les revenus. L'accord repose sur le modèle de partenariat élargi que nous avons annoncé l'année dernière, tout en ouvrant notre chaîne de valeur à des partenaires fiables, à valeur ajoutée et à long terme, qui peuvent compléter nos capacités et nos ressources et améliorer notre accès au marché.

" A noter que, cet accord est aligné sur les directives de notre leadership afin de continuer de s'appuyer sur les relations étroites et les liens existants entre les Emirats Arabes Unis et le Maroc. Nous aspirons à se fonder sur ces bases solides alors que nous travaillons pour bâtir éventuellement un champion mondial en matière d'engrais", a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Mostafa Terrab, président du conseil d'administration du Groupe OCP, a déclaré : « Cette collaboration entre nos deux sociétés regroupe les plus grandes réserves de phosphates au monde et la plus grande capacité de production mondiale de soufre. Elle représente également une alliance sans précédent dans l'industrie, fournissant aux partenaires une base d'actifs intégrée de classe mondiale et des emplacements géographiques complémentaires. Nous considérons ce nouveau partenariat comme une opportunité unique conforme à notre stratégie mondiale, qui contribuera à réaliser notre capacité pour répondre à la demande croissante d'engrais dans le monde entier".

L'accord intervient au moment où ADNOC dévoile, lors du Forum sur l'Investissement en Aval, son ambition et envisage de devenir un leader mondial en aval, lui permettant d'augmenter encore la valeur de chaque baril qu'elle produit au profit d'ADNOC, ses partenaires et les EAU. Cet accord s'aligne sur la stratégie 2030 adoptée par ADNOC pour un approvisionnement en gaz économique plus durable, en amont plus rentable, et en aval de valeur, ainsi qu'une commercialisation et un commerce plus proactifs et adaptatifs. Ce projet soutient également les plans de croissance en aval d'ADNOC visant à créer le plus grand complexe de raffinage et de pétrochimie intégré au monde à Ruwais.

Le Forum sur l'Investissement en Aval d'ADNOC a rassemblé, à Abou Dhabi, plus de 40 PDG mondiaux et plus de 800 dirigeants d'entreprises mondiales de divers secteurs industriels. Lors du Forum, les partenaires d'ADNOC, les parties prenantes, les clients et les fournisseurs ont écouté les détails à propos des nouveaux plans de croissance en aval ainsi que les nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement dans la chaîne de valeur élargie d'ADNOC, tout en cherchant à redéfinir et transformer ses activités en aval.

À propos d'ADNOC

ADNOC est un grand groupe diversifié d'entreprises énergétiques et pétrochimiques qui produit environ 3 millions de barils de pétrole et 10.5 milliards de pieds cubes de gaz brut par jour. Ses activités intégrées en amont (upstream), médianes (midstream) et en aval (downstream) sont effectuées par 14 filiales et joint-ventures spécialisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adnoc.ae. Pour plus d’information veuillez consulter le site web suivant : media@adnoc.com.

A propos d'OCP

OCP est un leader mondial dans l'industrie des engrais, soutenu par près d'un siècle d'histoire en matière de production. OCP a un accès exclusif à la plus grande base de réserves en roches de phosphate au monde. Il s'agit de l'un des producteurs de roches de phosphate naturel les moins chers dans le secteur, et il est devenu un acteur pionnier en volumes de production et de commerce à travers la chaîne de valeur du phosphate. OCP emploie 21 000 personnes et contribue au développement régional grâce à ses opérations minières et d'engrais, et à travers son programme de développement durable.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.ocpgroup.ma ou http://www.ocpgroup.ma/media/pressroom.

