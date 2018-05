Vista Entertainment Solutions und Movio gehen mit Yorck Kinogruppe live, Deutschlands größter Arthouse-Kinogruppe

AUCKLAND, Neuseeland & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Mai 16, 2018--Vista Group International (NZX & ASX: VGL), Vista Entertainment Solutions, der weltweit führende Anbieter von Kinomanagement-Software für Filmtheater, und Movio, der führende Anbieter von Marketingdatenanalyse, freuen sich, dass sie nun mit den Yorck Kinos, Deutschlands führender Arthouse-Kinogruppe, zusammen arbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180516006075/de/

Die Yorck Kinogruppe ist der größte Kinoverband Berlins mit 14 Theatern und einem Open-Air-Kino. Die Kinos zeigen eine große Auswahl an Filmen in einigen der bekanntesten Filmtheatern Berlins, von denen viele durch die Bemühungen der Yorck Kinos vor der Zerstörung bewahrt und restauriert wurden.

Vista Cinema und Movio unterstützten die Eröffnung des Delphi LUX, einem Programmkino mit 7 Sälen im Herzen Berlins, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Jetzt rollt Vista seine VDF-zertifizierte Software in die restlichen Kinos von Yorck in Berlin aus.

Das Babylon Kino im Bezirk Kreuzberg ist letzten Monat auf Vista umgestellt worden und war das erste Kino in Europa, das die neuesten Innovationen der Vista Cinema Suite V5 übernommen hat.

Mischa Kay, Managing Director, von Vista EMEA, sagte: „Die Zusammenarbeit mit einer deutschen Kino- und Filminstitution wie Yorck war ein großes Privileg für Vista. Yorcks Engagement für Spitzentechnologie zeigt sich in der frühzeitigen Einführung von Vista Cinema V5“.

Neben dem Vista-Rollout arbeitet Movio mit Yorck Kinogruppe zusammen, um die Kundendatenbank von Yorck nahtlos in Movio zu integrieren.

Diese Integrationsarbeit ist nun abgeschlossen und Movio bringt Kundendaten aus dem Vista-System und anderen Datenquellen in Echtzeit ein, um Yorck ein besseres Verständnis der Vorlieben und Präferenzen seines Publikums zu ermöglichen.

Diese Customer Insights werden dann vom Yorck-Team genutzt, um zielgerichtete und messbare Direktmarketing-Kampagnen durchzuführen.

„Wir freuen uns, mit dem Yorck-Team zusammenzuarbeiten, um das Verständnis ihres Publikums zu verbessern und ihnen die Einblicke zu geben, um gezieltere und relevantere Marketingkampagnen zu entwickeln. Die Marke Yorck Kinogruppe hat eine so gute Reputation bei den Berliner Kinobesuchern und die Software von Movio wird dem Yorck-Team helfen, ihre Kundenbeziehungen weiter zu stärken“, sagt Sarah Lewthwaite, Geschäftsführerin von Movio EMEA.

Yorck Kinogruppe CEO Christian Bräuer sagt: „Dank Vista und Movio haben wir unzählige neue Möglichkeiten, unseren Besuchern das perfekte Kinoerlebnis zu bieten. Wir blicken gestärkt der digitalen Zukunft entgegen.“

Über Vista Group International:

Vista Group International (Vista Group) ist eine Aktiengesellschaft, die sowohl an der neuseeländischen als auch an der australischen Börse notiert ist (NZX und ASX: VGL). Vista Group International bietet Software und zusätzliche Technologielösungen für die gesamte Filmindustrie weltweit an. Die Kinoverwaltungssoftware wird von Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema) bereitgestellt und ist das Kerngeschäft des Konzerns. Movio (maßgeblich für Kinobesucherdatenanalyse), Veezi (SaaS-Software auf Cloud-Basis für den Independent-Kino-Markt), movieXchange (Verbindung der Filmindustrie zur Vereinfachung der Promotion und des Verkaufs von Kinokarten), Maccs (Filmverleihsoftware), Numero (Kassensoftware für Filmverleih und Kinos), Cinema Intelligence (Business-Intelligence-Lösungen), Powster (Kreativstudio und Vermarktungsplattform für Filmstudios) und Flicks (das Portal für Filminformationen für Kinobesucher) bieten eine innovative Palette an sich ergänzenden Produkten für weitere Sektoren der Filmbranche von der Produktion über den Verleih und die Kinovorführung bis hin zum Erlebnis für Kinobesucher. Vista Group hat Niederlassungen in Neuseeland (Auckland HQ), Sydney, Los Angeles, London, Schanghai, Peking, Mexiko City, Südafrika, den Niederlanden und Rumänien.

Website: www.vistagroup.co LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-group-limited

Über Vista Entertainment Solutions:

Vista Entertainment Solutions Ltd („Vista Cinema“) ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für die Kinoverwaltung mit Installationen in mehr als 90 Ländern rund um die Welt und einem geschätzten globalen Anteil von 38 % am Large Circuit-Markt. Das Softwareproduktangebot von Vista Cinema besteht aus mehreren integrierten und skalierbaren Modulen, die für Kinofilmvorführer geeignet sind, die mehr als zwanzig Bildschirme und Hunderte von Kinosälen betreiben. Vista Cinema hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland, und hat Tochtergesellschaften in Los Angeles, London, Schanghai, Peking, Kapstadt und Mexiko City.

Website: www.vista.co Twitter: @VistaCinema LinkedIn: www.linkedin.com/company/vista-entertainment-solutions

Über Movio:

Movio ist der weltweite Marktführer für Lösungen im Bereich Marketing Data Analytics und Kampagnenmanagement, die die Art und Weise revolutionieren, auf welche die Filmindustrie mit Kinobesuchern interagiert. Mit einer globalen Datenbank von über 100 Millionen Kinobesuchern, 750 Millionen Aufzeichnungen zu Verhalten und Transaktionen sowie über 5000 Filmtiteln ist Movio die weltweit umfassendste Quelle für Daten zu Kinobesuchern. Die Investition des Unternehmens in Datenwissenschaft und maschinelles Lernen hat zu marktführenden Technologien geführt, die die Möglichkeiten des Filmmarketings neu definieren. Movio ermöglicht Vermarktern, Kinobesucher über Online- und Offline-Kanäle direkt mit ihrem idealen Film zu verbinden und Kampagnendaten mit den tatsächlichen Ticketkäufen zu verknüpfen, um den Kreis zu schließen und die Effektivität von Kampagnen zu messen.

Website: www.movio.co Twitter: @MovioHQ LinkedIn: www.linkedin.com/company/movio

Über Yorck Kinogruppe:

Die 1978 gegründete Yorck-Kino GmbH ist mit 14 Kinos und einem Freilichtkino einer von Berlins größten Kinobetreibern. Die Yorck Kinogruppe ist stolz darauf, eine unabhängige Kette zu sein, der es wichtig ist, ihren Kunden in hochmodernen Kinosälen mit ausgezeichneten Leinwänden, erstklassigem Sound und bequemen Sitzen großartige Filme vorzuführen. In vielen Kinos der Gruppe finden während der Internationalen Filmfestspiele Berlin internationale Premieren und Filmvorführungen statt. Von großen Kinopalästen bis hin zu charmanten kleinen Kinos wird die Yorck Kinogruppe allen Ansprüchen an ein Programmkino gerecht.

Website: www.yorck.de Twitter: @Yorck Kinos

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180516006075/de/

CONTACT: Ansprechpartner für Medienvertreter:

Für Vista Group International/EMEA

Sharon Heideman, +44 20 8563 4490

sharon.heideman@vista.co

oder

Für Vista Group International/NZ (HQ)

Christine Fenby, +64 21 727 006

christine.fenby@vista.co

oder

Für Yorck Kinogruppe

Katja Schubert, +49 30 212 980 78

schubert@yorck.de

KEYWORD: EUROPE AUSTRALIA/OCEANIA NEW ZEALAND GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: ENTERTAINMENT TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE FILM & MOTION PICTURES GENERAL ENTERTAINMENT SEARCH ENGINE MARKETING COMMUNICATIONS ADVERTISING MARKETING

SOURCE: Vista Group International

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/16/2018 11:57 AM/DISC: 05/16/2018 11:57 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180516006075/de