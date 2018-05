IDEMIA disponibiliza o Smart PIN para o Ditto Bank, banco francês da próxima geração especializado em gestão de moedas

COLOMBES, França--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Lançado em fevereiro de 2018, o Ditto Bank é uma solução digital da nova geração, que oferece múltiplas contas em diferentes moedas para viajantes frequentes, passageiros transfronteiriços, expatriados e estudantes que estão no exterior.

O serviço Smart PIN permite que os clientes do Ditto Bank acessem seus códigos PIN instantaneamente no aplicativo móvel bancário. Uma trajetória perfeita para o cliente significa que não existe a necessidade de esperar dias para receber o código PIN por correio postal – o mesmo é disponibilizado de maneira imediata para poder usar o cartão. Como este recurso do app também pode ser utilizado para lembretes de PIN, o uso do cartão também é mais fácil, já que não há risco de os clientes esquecerem seus códigos PIN.

O Ditto Bank selecionou a IDEMIA para trabalhar no projeto desde o dia 1, em 2015. A IDEMIA forneceu ao novo banco digital uma série de produtos, como o cartão e a embalagem do Ditto Bank, assim como os Serviços Inteligentes relacionados, incluindo o Smart PIN (a solução de PIN eletrônico).

Rompendo os modelos bancários tradicionais, o Smart PIN atende aos objetivos do Ditto Bank: facilitar a vida de seus clientes oferecendo um serviço instantâneo e sem fronteiras.

“A tecnologia digital revolucionou muitos setores e continua revolucionando o setor bancário. Estamos muito satisfeitos em incentivar esta mudança com o Ditto Bank através de soluções de marketing que podem revolucionar a experiência do cliente. Nosso objetivo é dar todo o apoio ao Ditto em sua esperada expansão internacional, bem como no lançamento de novos serviços”, disse Pierre Barrial, vice-presidente executivo de Instituições Financeiras da IDEMIA.

“Queríamos criar um banco da próxima geração com ambição global e, portanto, era algo natural cooperar com a IDEMIA. Suas soluções digitais únicas, combinadas com sua presença mundial, fazem dela uma parceira fundamental no desenvolvimento do Ditto Bank”, acrescentou Sylvain Pignet, CEO do Ditto Bank.

OT-Morpho é agora IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, com a ambição de capacitar os cidadãos e consumidores a interagir, pagar, conectar, comutar, viajar e até mesmo votar de maneiras que agora são possíveis em um mundo conectado.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão essencial no mundo em que vivemos atualmente. Ao defender a Identidade Aumentada, reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos esse ativo, seja para pessoas ou para objetos. Garantimos a privacidade e confiança, além de transações seguras, autenticadas e verificáveis para clientes internacionais dos setores financeiros, de telecomunicações, de identidade, de segurança pública e de IOT.

A OT (Oberthur Technologies) e a Safran Identity & Security (Morpho) uniram forças para formar a IDEMIA. Com cerca de US $ 3 bilhões em receitas e 14 mil funcionários no mundo inteiro, a IDEMIA serve a clientes em 180 países.

