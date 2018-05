Une nouvelle vidéo en réalité virtuelle vise à réduire les collisions entre les trains et les véhicules tout-terrain

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Le printemps est là, et ça veut dire que des milliers de Canadiens vont s’empresser de sauter sur leur véhicule tout-terrain (VTT). Cependant, Opération Gareautrain veut rappeler aux conducteurs de VTT de faire preuve de prudence, surtout près des voies ferrées et de la propriété ferroviaire.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180516005114/fr/

Chaque année, des dizaines de Canadiens – en particulier des jeunes – sont tués ou blessés parce qu’ils se mettent dans des situations non sécuritaires près des voies ferrées et des trains. Ces incidents sont dévastateurs pour les personnes impliquées, leurs amis et leur famille, les employés des chemins de fer, les premiers intervenants et les communautés. Et pratiquement tous ces incidents pourraient être évités.

Aujourd’hui, Opération Gareautrain présente une nouvelle vidéo en réalité virtuelle (RV), produite en partenariat avec le Central Ontario ATV Club, afin de prévenir les collisions entre les trains et les VTT. La vidéo plonge les spectateurs dans un environnement 3D et leur fait vivre l’expérience choquante et, espérons-le, inoubliable, d’être heurtés par un train. Cette vidéo est le dernier ajout à la campagne Regarder. Écouter. Vivre. lancée par Opération Gareautrain en avril dernier.

« Notre message aux utilisateurs de VTT est simple : sortez des sentiers battus, mais restez loin les voies ferrées et de la propriété ferroviaire, explique Sarah Mayes, la directrice nationale d’Opération Gareautrain Canada. Il est à la fois illégal et extrêmement dangereux de rouler sur les voies ferrées ou le long de celles-ci. »

« Les trains transportent souvent des marchandises qui sont plus larges que les voies, et qui peuvent gravement blesser ou tuer les conducteurs de VTT. De plus, les VTT ont des moteurs bruyants — et quand vous portez un casque, ça peut masquer le bruit d’un train qui arrive. »

Selon le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada, en 2017, il y a eu 222 incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions au Canada, qui ont tué 72 personnes et ont gravement blessé 44 autres. On ignore combien de ces incidents impliquaient des véhicules tout-terrain, car le BST ne publie pas de données sur les types de véhicules impliqués dans les incidents ferroviaires.

En plus du lancement de la vidéo aujourd’hui, le Comité d’Opération Gareautrain des Maritimes forme un partenariat avec le Programme de prévention des traumatismes attribuables à l’alcool et aux comportements à risque chez les jeunes (PARTY) du Nouveau-Brunswick afin d’organiser une simulation de collision entre un train et un VTT à McAdam, au Nouveau-Brunswick. Cela vise à montrer aux étudiants locaux et aux représentants des médias ce qui peut arriver quand des véhicules tout-terrain font une intrusion sur la propriété ferroviaire.

Les conducteurs de VTT qui aimeraient en savoir plus sur la façon de rester en sécurité près des voies ferrées et des trains sont encouragés à regarder la vidéo en RV d’Opération Gareautrain et de consulter la liste des conseils d’Opération Gareautrain.

Opération Gareautrain aimerait remercier le Comité provincial des Maritimes, le Programme de prévention des traumatismes attribuables à l’alcool et aux comportements à risque chez les jeunes (PARTY) du Nouveau-Brunswick, le New Brunswick Southern Railway, le Réseau de santé Horizon, Ambulance Nouveau-Brunswick, J.D. Irving Limited, le Service d’incendie de McAdam, le Bureau du coroner du Nouveau-Brunswick, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, la McAdam Historical Restoration Commission, le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick, la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, le Central Ontario ATV Club, Metrolinx et les étudiants bénévoles des écoles secondaires McAdam et Harvey, qui ont rendu possibles cette vidéo en RV et cette simulation de collision.

À propos d’Opération Gareautrain

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l’Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, l’AMT, Metrolinx et Genesee & Wyoming. En collaboration avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux passages à niveau et aux intrusions sur la propriété des chemins de fer.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180516005114/fr/

CONTACT: Opération Gareautrain

Maryse Bétournay

mbetournay@railcan.ca

613-564-8100

KEYWORD: NORTH AMERICA CANADA

INDUSTRY KEYWORD: OTHER CONSUMER EDUCATION TECHNOLOGY SOFTWARE AUDIO/VIDEO TRANSPORT SECURITY HEALTH RAIL OTHER HEALTH MANUFACTURING AUTOMOTIVE MANUFACTURING AUTOMOTIVE RECREATIONAL VEHICLES TRAINING CONSUMER

SOURCE: Operation Lifesaver

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/16/2018 07:00 AM/DISC: 05/16/2018 07:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180516005114/fr