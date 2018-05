ADNOC e OCP ampliam sua parceria e pretendem desenvolver uma joint venture global de fertilizantes de categoria internacional

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) e a OCP Group of Morocco (OCP) concordaram em explorar a criação gradual de um nova joint venture de fertilizantes global, em um movimento que vai acelerar a execução das estratégias internacionais da ADNOC e da OCP.

A joint venture proposta vai aproveitar as vantagens competitivas das duas empresas, especificamente a produção de enxofre em escala mundial, a expertise em amônia e gás, e a rede de logística e transporte da ADNOC, além do acesso da OCP a grandes recursos de fosfato, seu secular know-how de fertilizantes e sua rede de comercialização, para desenvolver uma nova produtora global de fertilizantes. A parceria proposta incluirá dois núcleos de produção de fertilizantes, um nos Emirados Árabes Unidos e um no Marrocos (utilizando os ativos atuais e novos), dando alcance ao mercado global para a proposta joint venture.

O projeto proposto amplia a parceria já estabelecida através do acordo de fornecimento de enxofre existente de longo prazo que foi anunciado pelas duas empresas em dezembro de 2017. As duas empresas trabalharão para desenvolver capacidades que vão apoiar esse empreendimento à medida que ampliam essa parceria, alavancando seus respectivos pontos fortes e criando capital humano.

O acordo está alinhado aos planos já anunciados da ADNOC para aumentar a produção em, no mínimo, 50% dos seus níveis atuais de sete milhões de toneladas por ano, enquanto a empresa busca aumentar a produção de gás explorando um amplo limite de gás e aumentando a produção de gás azedo. A OCP se engajou em um programa de desenvolvimento em grande escala, que vai lhe permitir capturar sua justa parcela da crescente demanda por fertilizantes. A primeira fase desse programa foi completada neste ano e levou a capacidade existente de fertilizantes do Grupo para 12 milhões de toneladas e a capacidade de exportação de fosfato natural para mais de 18 milhões de toneladas.

Comentando o acordo, Sua Excelência Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado e diretor executivo da ADNOC Group, afirmou: "A joint venture proposta com a OCP Group ilustra a intenção da ADNOC de maximizar o valor de todos os nossos recursos, enquanto aumentamos nossos negócios de processamento e distribuição, diversificamos nosso conjunto de produtos e aumentamos as receitas. O acordo aproveita o modelo de parceria ampliada que anunciamos no ano passado, quando abrimos toda a nossa cadeia de valor para parceiros confiáveis, de valor agregado e de longo prazo que podem complementar nossas capacidades e nossos recursos e ampliar nosso acesso ao mercado.

"Também importante, esse acordo está alinhado com as diretivas da nossa liderança de aproveitar ainda mais o relacionamento próximo existente e as conexões entre os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos, e esperamos usufruir das bases dessa firma à medida que trabalhamos para construir potencialmente um novo defensor global dos fertilizantes."

Mostafa Terrab, presidente do conselho e diretor executivo da OCP Group, afirmou: "Esta colaboração entre nossas empresas reúne as maiores reservas de fosfato do mundo e a maior capacidade de produção de enxofre do mundo, e representa uma aliança sem precedentes na indústria, fornecendo aos parceiros uma base de ativos integrada de categoria mundial e localizações geográficas complementares. Vemos essa nova parceria como uma oportunidade única, em linha com nossa estratégia global, que vai contribuir para a nossa capacidade de atender à crescente demanda por fertilizantes em todo o mundo."

O acordo vem quando a ADNOC, no seu Downstream Investment Forum, revela sua ambição e os planos de se tornar uma líder global em processamento e distribuição, habilitando a empresa a ampliar ainda mais o valor de cada barril que produz, para o benefício da ADNOC, de seus parceiros e dos Emirados Árabes Unidos. O acordo está alinhado com a estratégia 2030 da ADNOC de exploração e produção mais lucrativa, processamento e distribuição de mais valor, fornecimento de gás mais sustentável e econômico, e marketing e comercialização mais proativa e adaptativa. Este projeto apoia ainda mais os planos de crescimento de processamento e distribuição para criar o maior complexo integrado de refino e petroquímica do mundo em Ruwais.

O Downstream Investment Forum da ADNOC, em Abu Dhabi, reuniu mais de 40 diretores executivos globais e mais de 800 líderes de negócios globais sênior de vários setores da indústria. Durante o Forum, os parceiros, acionistas, clientes e fornecedores da ADNOC ouviram detalhes sobre os novos planos de crescimento de processamento e distribuição da empresa e sobre a nova parceria e as oportunidades de investimento disponíveis na nova cadeia de valores ampliada da ADNOC, quando a empresa busca redefinir e transformar seus negócios de processamento e distribuição.

Sobre a ADNOC

A ADNOC é um importante grupo diversificado de empresas petroquímicas e de energia que produz aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo e 10,5 bilhões de pés cúbicos de gás bruto diariamente. Suas atividades integradas de produção, refino e distribuição são realizadas por 14 empresas subsidiárias especializadas e empreendimentos conjuntos. Para saber mais, acesse: www.adnoc.ae Para outras informações: media@adnoc.ae

Sobre a OCP

A OCP é líder global da indústria de fertilizantes, apoiada por uma história de produção de quase um século. A OCP tem acesso exclusivo à maior base de reserva de fosfato natural do mundo. É uma das produtoras de mais baixo custo de fosfato natural da indústria e tornou-se líder em volumes de produção e comércio em toda a cadeia de valor do fosfato. A OCP emprega 21.000 pessoais e contribui para o desenvolvimento regional através das suas operações de mineração e fertilizantes e através do seu programa de sustentabilidade.

Para outras informações, acesse www.ocpgroup.ma ou http://www.ocpgroup.ma/media/pressroom

