SAN FRANCISCO et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Cyberwrite a annoncé aujourd'hui avoir intégré la liste des « Cool Vendors » du rapport « Cool Vendors in Insurance » 1 (Fournisseurs branchés dans le domaine de l'assurance) de Gartner, Inc. Cette société innovante dans le domaine des technologies d'assurance a été récompensée pour sa technologie de profilage des cyber-risques destinée à la cyber-assurance.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180516005217/fr/

Dans son rapport, Gartner affirme : « Les 'Cool Vendors' de Gartner travaillant dans le secteur de l'assurance appliquent une large gamme de technologies émergentes pour fournir des produits et services innovants, ainsi que pour soutenir de nouveaux modèles d'affaires. Les directeurs de l'information des secteurs de l'assurance-vie et de l'assurance multirisques peuvent s'appuyer sur cette recherche pour se distancer eux-mêmes et permettre également à leurs homologues commerciaux de distancer de la concurrence. »

La solution SaaS basée dans le cloud de Cyberwrite offre aux assureurs et aux courtiers des renseignements uniques, qui leur permettent de personnaliser les politiques de cyber-assurance afin de répondre aux besoins et aux budgets spécifiques des petites et moyennes entreprises (PME) individuelles. La solution se fonde sur la technologie de l'apprentissage machine pour transformer les données brutes de cyber-risque en notations de cyber-couverture des risques, ainsi qu'en estimations en termes d'impact financier.

Cyberwrite permet de personnaliser la couverture en fonction des risques spécifiques des PME, contrairement à l'approche universelle actuellement proposée. La solution est d'ores et déjà utilisée par quelques-uns des plus grands assureurs mondiaux, plus de 50 000 sociétés à travers le monde ayant utilisé les rapports jusqu'à présent.

Dans la mesure où Cyberwrite profile et analyse le risque des entreprises en matière de cyber-assurance en temps réel et à la demande, la solution aide à la fois les assureurs et leurs clients à comprendre la probabilité et l'impact financier d'un cyber-événement dans le cadre de cette activité spécifique. Ces données sont présentées sur une seule page, dans un rapport facile à comprendre, qui aide les assureurs et les courtiers lorsqu'ils souhaitent vendent et souscrivent des cyber-polices, ainsi que les propriétaires d'entreprises afin qu'ils achètent la couverture appropriée. Ceci est particulièrement utile et clair pour les personnes qui ne sont pas des cyber-experts.

En outre, les compagnies d'assurance intègrent les données de Cyberwrite dans leur système en utilisant les API de Cyberwrite à des fins de souscription et de modélisation des catastrophes.

« Les polices de cyber-assurance proposées aux petites et moyennes entreprises sont généralement très imprécises et non personnalisées, ce qui implique pour les entreprises de payer un supplément pour une couverture inutile, sans être pour autant couvertes pour les risques réels auxquels elles sont confrontées. Notre mission consiste à changer cela », a déclaré Nir Perry, PDG de Cyberwrite. « Nous sommes très fiers d'intégrer le prestigieux rapport de Gartner. Nous pensons que Cyberwrite est vouée à bousculer les choses pour le secteur de l'assurance dans les années à venir. »

D'après la National Cyber Security Alliance des États-Unis, 60 pour cent des petites entreprises ne sont pas en mesure de poursuivre leurs activités six mois après une cyber-attaque.

« La cyber-assurance devient essentielle aux entreprises, car c'est le seul produit qui peut les dédommager après une attaque, lorsque la technologie ne peut fournir une protection totale. Nous anticipons une demande élevée pour ce type d'assurance parmi les petites et moyennes entreprises, en raison du nombre élevé et croissant de cyber-attaques préjudiciables », a ajouté M. Perry. D'après les prévisions d'Allianz, le marché de la cyber-assurance devrait enregistrer une croissance de 20 milliards USD en primes annuelles au cours des sept prochaines années.

Cyberwrite fait partie du cercle fermé des quatre sociétés de technologies d'assurance à avoir été reconnue par Gartner, dont la base de données de technologies d'assurance couvre plus de 1 000 startup.

Les clients de Gartner peuvent consulter le rapport Gartner ici.

¹Gartner, Cool Vendors in Insurance, Sham Gill, Kimberly Harris-Ferrante, Jeff Haner, Laurie Shotton, Richard Thomas Natale, Juergen Weiss, 26 avril 2018

Exonération de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu’il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un objet particulier.

À propos de Cyberwrite

Cyberwrite a été créée en 2016 par une équipe d'experts en cyber-risques et de professionnels expérimentés en assurance, pour servir le marché de la cyber-assurance, évalué à 20 milliards USD.

Possédant des clients aux États-Unis et en Europe, la société est soutenue par le fonds de capital-risque autrichien SpeedInvest, ainsi que par des cadres dirigeants du secteur des assurances et des investisseurs providentiels aux États-Unis et en Israël. Parmi les conseillers de la société figurent Shmulik Regev, l'un des fondateurs de Trusteer, et Inbar Raz, leader d'opinion et intervenant dans le domaine de la recherche en cyber-renseignement. Retrouvez Cyberwrite sur www.cyberwrite.com, ou sur LinkedIn et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180516005217/fr/

CONTACT: Kesselring Communications pour Cyberwrite

Leslie Kesselring

+1 503-358-1012

leslie@kesscomm.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA CALIFORNIA MIDDLE EAST ISRAEL

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT VENTURE CAPITAL INTERNET SOFTWARE SECURITY PROFESSIONAL SERVICES INSURANCE

SOURCE: Cyberwrite

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/16/2018 03:05 AM/DISC: 05/16/2018 03:05 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180516005217/fr