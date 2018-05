SGS reduziert CO2-Fußabdruck in Ghana mithilfe REDAVIA Solar Power

MÜNCHEN & ACCRA, Ghana--(BUSINESS WIRE)--Mai 16, 2018--SGS, ein weltweit führender Anbieter von Inspektionen, Tests, Verifizierungen und Zertifizierungen, entschied sich für REDAVIA, einen globalen Marktführer für kostengünstige, zuverlässige und saubere Solarenergie für Unternehmen und Kommunen, um sein erstes Projekt für erneuerbare Energien in Ghana umzusetzen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von SGS basiert auf vier Säulen - Professional Excellence, People, Environment und Community - unterstützt durch konzernweite Richtlinien, globale Programme und lokale Initiativen. Die Environment-Säule konzentriert sich auf die Reduzierung von Emissionen und die Positionierung von SGS als klimaneutrales Unternehmen. Daher war es eine logische Entscheidung, Solarenergie als Ergänzung zum bestehenden Netzanschluss zu nutzen und einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Unternehmensziel RE100 zu gehen, d.h. 100% Strom aus erneuerbaren Quellen zu generieren.

REDAVIA wird neben den Kontroll- und Testeinrichtungen von SGS in Tema, Ghanas Haupthafen, eine Solarfarm installieren. Mit seiner Erfahrung in allen wichtigen Wirtschaftsbereichen in Schwarzafrika war REDAVIA die offensichtliche Wahl für eine internationale Organisation wie SGS, die es ihnen ermöglichte, ihr Kostenbewusstsein mit zuverlässiger Elektrizität und ihrer CSR-Praxis zu kombinieren.

"Wir nehmen CSR sehr ernst, sowohl in Ghana als auch in unserer globalen Organisation", sagte Mark Davidson, Geschäftsführer von Ghana, Liberia und Sierra Leone bei SGS. "Mit REDAVIA sind wir unserem Ziel, die CO 2 -Emissionen zu senken, einen großen Schritt nähergekommen und konnten gleichzeitig unsere Stromrechnung reduzieren."

Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA, sagte: "Wir freuen uns, dass ein Marktführer wie SGS die Vorteile der Solarenergie schätzt und sich deshalb für REDAVIA entschieden hat. Ein Unternehmen, das die wichtige Kombination von CO 2 -Fußabdruck, Kostenkontrolle und Zuverlässigkeit versteht, ist sehr gut aufgestellt."

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Inspektion, Verifizierung, Prüfung und Zertifizierung. SGS gilt als der globale Maßstab für Qualität und Integrität. Mit mehr als 95.000 Mitarbeitern betreibt SGS ein Netzwerk von über 2.400 Büros und Labors auf der ganzen Welt. www.sgs.com www.sgs-ghana.com

Über REDAVIA

REDAVIA ist ein Vermieter und Betreiber von Solaranlagen für Unternehmen und Kommunen. Das REDAVIA System basiert auf einer vorkonfigurierten Anlage, die einen kompletten Satz von Hochleistungssolarmodulen und elektrischen Komponenten beinhaltet. Die Solaranlage lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen und Kommunen profitieren von kosteneffizienter, zuverlässiger und sauberer Energie, und gleichzeitig reduzieren sie CO 2 -Emissionen und haben einen positiven Einfluss auf eine nachhaltige Gesellschaft. Weitere Informationen finden Sie auf www.redaviasolar.com.

