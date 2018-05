IDEMIA met la solution Smart PIN à la disposition de Ditto Bank, la banque française nouvelle génération spécialisée dans la gestion des devises

COLOMBES, France--(BUSINESS WIRE)--mai 16, 2018--Lancée en février 2018, Ditto Bank est une solution numérique nouvelle génération qui offre aux voyageurs réguliers, aux travailleurs frontaliers, aux expatriés et aux jeunes faisant leurs études à l'étranger, la possibilité de créer plusieurs comptes dans différentes devises.

Credits : IDEMIA

Le service Smart PIN permet aux clients de Ditto Bank d'accéder à leurs codes PIN de manière instantanée à travers l'application mobile de leur banque. Ils profitent ainsi d'un parcours client ininterrompu : ils n'ont pas besoin d'attendre plusieurs jours pour recevoir leur code PIN, ce dernier est disponible immédiatement afin de pouvoir utiliser leur carte. Cette fonctionnalité de l'application mobile peut également faire office d'aide-mémoire pour les codes PIN. Cela facilite l'utilisation de la carte, puisque les clients ne risquent plus d'oublier leurs codes PIN.

Dès le début, en 2015, Ditto Bank a choisi IDEMIA pour travailler sur ce projet. IDEMIA a fourni toute une gamme de produits à la nouvelle banque digitale, notamment la carte bancaire Ditto, le conditionnement et les Smart Services connexes tels que Smart PIN, qui est la solution électronique de code PIN.

En remettant en question les modèles bancaires traditionnels, Smart PIN répond aux objectifs de Ditto Bank : faciliter la vie de ses clients en leur offrant un service instantané et sans frontières.

« La technologie numérique a révolutionné de nombreux secteurs, et ce phénomène se poursuit encore aujourd'hui dans l'industrie bancaire. Nous sommes ravis de susciter un tel changement avec Ditto Bank en mettant sur le marché des solutions capables de révolutionner l'expérience client. Nous sommes impatients d'apporter notre soutien à Ditto dans le cadre de son expansion prévue à l'international ainsi que dans le lancement de ses nouveaux services », affirme Pierre Barrial, vice-président exécutif de la Business Unit Institutions financières d’IDEMIA.

« Nous avons voulu créer une banque nouvelle génération avec une ambition mondiale ; c'est donc tout naturellement que nous avons choisi de collaborer avec IDEMIA. Ses solutions digitales uniques, ainsi que sa présence à l'échelle mondiale, en font un partenaire privilégié dans le développement de Ditto Bank », a ajouté Sylvain Pignet, PDG de Ditto Bank.

À propos d'IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité Augmentée dans un monde de plus en plus digital, et a l’ambition de donner aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l’ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement entre OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com

