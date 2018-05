ADNOC y OCP Amplían su Asociación e Intentan Desarrollar una Empresa Conjunta Global de Fertilizantes de Clase Mundial

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 15, 2018--La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) y el OCP Group of Morocco (OCP) han acordado explorar la creación gradual de una nueva empresa conjunta global de fertilizantes, en un esfuerzo por acelerar la ejecución de las estrategias internacionales tanto de la ADNOC como del OCP.

La empresa conjunta propuesta se basará en las ventajas competitivas de ambas compañías; a saber, la producción de azufre a escala mundial de ADNOC, la experiencia en amoníaco y gas, y la red de transporte y logística, y el acceso de OCP a grandes recursos de fosfato, su conocimiento sobre fertilizantes centenarios y su red de comercialización, a fin de desarrollar un nuevo productor global de fertilizantes. La asociación propuesta comprenderá dos centros de producción de fertilizantes, uno en los Emiratos Árabes Unidos y otro en Marruecos (que utilizarán tanto los activos existentes como los nuevos), lo que otorga al mercado propuesto la oportunidad de alcanzar un mercado global.

Este proyecto propuesto amplía la asociación ya establecida a través del acuerdo existente de extracción de azufre a largo plazo que anunciaron las dos firmas en diciembre de 2017. Las dos compañías trabajarán en el desarrollo de capacidades que respaldarán esta empresa, a medida que expanden su asociación, y así aprovecharán sus respectivas fortalezas y desarrollarán su capital humano.

El acuerdo se alinea con los planes anunciados de ADNOC para aumentar la producción en, al menos, 50 % de sus niveles actuales de 7 millones de toneladas al año, ya que busca aumentar la producción de gas al aprovechar las vastas capas de gas y al aumentar la producción de gas ácido. OCP ha emprendido en un programa de desarrollo a gran escala que le permitirá capturar una buena parte de la creciente demanda de fertilizantes. La primera fase de este programa se completó este año y ha llevado la capacidad existente de fertilizantes del Grupo a 12 millones de toneladas, y la capacidad de exportación de rocas a más de 18 millones de toneladas.

Al referirse al acuerdo, Su Excelencia, el Dr. Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de los EAU y director ejecutivo del Grupo ADNOC señaló: “La empresa conjunta propuesta con el Grupo OCP demuestra la intención de ADNOC de maximizar el valor de todos nuestros recursos, a medida que desarrollamos nuestro negocio de distribución y venta, diversificamos nuestra gama de productos y aumentamos los ingresos. El acuerdo se basa en el modelo ampliado de asociación que anunciamos el año pasado, ya que abrimos toda nuestra cadena de valor a socios fiables y de valor agregado a largo plazo, que pueden complementar nuestras capacidades y recursos, y mejorar nuestro acceso al mercado.

“Es importante destacar que este acuerdo se alinea con las directivas de nuestro liderazgo para seguir construyendo sobre la estrecha relación existente y los vínculos entre los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, y esperamos continuar nuestro desarrollo sobre estas bases firmes a medida que trabajamos para lograr potencialmente la construcción de un nuevo campeón mundial de fertilizantes”.

El Sr. Mostafa Terrab, Presidente y Director ejecutivo del Grupo OCP, manifestó: “Esta colaboración entre nuestras compañías reúne las reservas de fosfato más grandes del mundo y la capacidad de producción de azufre más grande del mundo y representa una alianza sin precedentes en la industria, lo que proporciona a los socios una base de activos integrados de clase mundial y ubicaciones geográficas complementarias. Vemos esta nueva asociación como una oportunidad única, en línea con nuestra estrategia global, que contribuirá a nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda de fertilizantes en todo el mundo”.

El acuerdo surge cuando ADNOC, en su Foro de Inversiones en Distribución y Venta, revela su ambición y planea convertirse en un líder aguas abajo a nivel mundial, lo que le permite expandir aún más el valor de cada barril que produce en beneficio de ADNOC, sus socios y los Emiratos Árabes Unidos. Se alinea con la estrategia 2030 de ADNOC de exploración y producción más rentable, distribución y venta más valiosa, un suministro de gas más sostenible y económico, y una comercialización y negociación más proactiva y adaptable. Este proyecto respalda además los planes de crecimiento en distribución y venta de ADNOC para crear el complejo integrado de refinación y petroquímica más grande del mundo en Ruwais.

El Foro de Inversiones en Distribución y Venta de ADNOC reunió a más de 40 directores ejecutivos globales y a más de 800 líderes senior de negocios globales de diversos sectores de la industria en Abu Dabi. En el Foro, los socios, accionistas, clientes y proveedores de ADNOC escucharon los detalles sobre los nuevos planes de crecimiento en distribución y venta de la compañía, así como las nuevas oportunidades de asociación e inversión disponibles en toda la cadena de valor de ADNOC, ya que busca redefinir y transformar su negocio aguas abajo.

