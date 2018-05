Giro d'Italia Results

Tuesday Gualdo Tadino, Italy Tenth Stage

A 244-kilometer (152-mile) leg from Penne to Gualdo Tadino in Umbria, the longest leg in the event:

1. Matej Mohoric, Slovenia, Bahrain-Merida, 6:04:52.

2. Nico Denz, Germany, AG2R La Mondiale, same time.

3. Sam Bennett, Ireland, Bora-Hansgrohe, :34 behind.

4. Enrico Battaglin, Italy, LottoNL-Jumbo, same time.

5. Davide Ballerini, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, same time.

6. Mads Würtz Schmidt, Denmark, Katusha-Alpecin, same time.

7. Francesco Gavazzi, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, same time.

8. Jarlinson Pantano, Colombia, Trek-Segafredo, same time.

9. Gianluca Brambilla, Italy, Trek-Segafredo, same time.

10. José Gonçalves, Portugal, Katusha-Alpecin, same time.

Also

15. Chris Froome, Britain, Sky, same time.

Overall Standings (After nine of 21 stages)

1. Simon Yates, Britain, Mitchelton-Scott, 43:42:38.

2. Tom Dumoulin, Netherlands, Sunweb, :41.

3. Thibaut Pinot, France, Groupama-FDJ, :46.

4. Domenico Pozzovivo, Itlay, Bahrain-Merida, 1:00.

5. Richard Carapaz, Ecuador, Movistar, 1:23.

6. George Bennett, New Zealand, LottoNL-Jumbo, 1:36.

7. Rohan Dennis, Australia, BMC Racing, 2:08.

8. Pello Bilbao, Spain, Astana, same time.

9. Michael Woods, Canada, EF Education First-Drapac, 2:28.

10. Chris Froome, Britain, Sky, 2:30.