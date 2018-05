SIGFOX LANCE SENS’IT DISCOVERY POUR ACCÉLÉRER L’ADOPTION DE L’IOT PAR LES ENTREPRISES

PARIS--(BUSINESS WIRE)--mai 15, 2018--Sigfox, premier fournisseur mondial de services de connectivité IoT, annonce aujourd’hui à l’ IoT World de Santa Clara le lancement de Sens’it Discovery, une nouvelle solution pour les entreprises et professionnels afin d’accélérer l’adoption de l’IoT.

Sens'it device (Photo: Sigfox)

Quel que soit leur secteur d’activité, les entreprises cherchent dans la transformation numérique et l’adoption de l’IoT à optimiser leurs processus de production ainsi que leur performance, notamment en réduisant les coûts, en augmentant l’autonomie des batteries et en facilitant la collecte de données. Trouver des solutions qui répondent à ces besoins pour des millions de sociétés est un défi qui attire de plus en plus de développeurs et d’entreprises lorsqu’ils se lancent dans l’IoT. C’est pourquoi Sigfox, conscient des difficultés qui se présentent à ces nouveaux acteurs, lance Sens’it Discovery, une solution simple et efficace pour découvrir, expérimenter et améliorer leurs connaissances en IoT.

Sens’it Discovery Sensi’it Discovery est une solution IoT personnalisable qui combine un objet connecté, le Sens’it 3, avec l’application sensit.io et le service de connectivité Sigfox. Il s’agit d’un appareil doté de 6 capteurs différents (thermomètre, hygromètre, posemètre, accéléromètre, magnétomètre et détecteur de mouvement) et d’un bouton central pour de multiples cas d’usage.

La solution Sens’it Discovery est disponible à l’achat dès aujourd’hui et elle comprend :

1 appareil Sens’it avec ses accessoires ; 1 an d’accès à l’application Sensit.io ; 1 an d’accès au service de connectivité Sigfox.

Le Sens’it 3 fonctionne dans les 45 pays et régions couverts par Sigfox et peut être configuré pour communiquer dans plusieurs régions (RC1, RC2, RC3, ou RC4) sans besoin d’aucun réseau local, tels que le Wifi ou le Bluetooth. La durée d’autonomie de la batterie atteint jusqu’à 1 an, selon l’utilisation et la fréquence des messages. Plus d’informations sur les caractéristiques techniques de Sens’it Discovery et sur les distributeurs sont disponibles ici.

Sens’it Discovery comme tremplin IoT pour les entreprises En utilisant un ou plusieurs Sens’it, les entreprises peuvent découvrir les possibilités offertes par l’IoT pour résoudre des problèmes opérationnels comme la protection et le monitoring des équipements, le service client ou encore la collecte de données environnementales. Pour les développeurs, Sens’it leur permet de créer un kit de développement et leur propre microprogramme (firmware). Ils peuvent ensuite reconfigurer complètement l’appareil grâce à un kit de développement (SDK) dédié, disponible ici : www.sensit.io.

Il est ainsi possible :

D’avoir un accès direct, via le Sigfox Cloud, aux données enregistrées par l’appareil et de créer de nouvelles intégrations d’application ; De créer des applications sur mesure intégrées pour changer complètement le fonctionnement de l’appareil et adapter les fonctionnalités des capteurs et ainsi créer des usages et solutions inédits.

Pour les ingénieurs informatiques, il est possible de télécharger les plans du Sens’it 3 et de les réutiliser dans le développement d’autres appareils.

De plus, Altyor, partenaire historique de l’écosystème Sigfox, offre la possibilité d’acheter des Sens’it 3 en grande quantité. L’appareil peut ensuite être adapté pour de nouveaux usages, avec de nouvelles applications intégrées qui sont créés facilement grâce au kit de développement (SDK) et une face personnalisable pour s’adapter à chaque cas d’usage. Sens’it est la solution la plus simple et la moins coûteuse pour les entreprises et professionnels qui souhaitent se lancer dans des expérimentations connectant plusieurs centaines de capteurs.

Pour plus d’informations sur Sens’it, rendez-vous sur le site : https://www.sensit.io/

Pour plus d’informations sur Sigfox rendez-vous sur le site Sigfox et sur Twitter, Facebook et Youtube.

A propos de Sigfox Sigfox est le premier fournisseur mondial de services de connectivité dédiés à l’Internet des objets (IoT). L’entreprise a construit un réseau international capable de connecter des milliards d’objets à Internet tout en réduisant la consommation énergétique, et en toute simplicité. L’approche unique de Sigfox de permettre aux objets de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 45 pays et régions. Avec des millions d’objets enregistrés et un écosystème de partenaires grandissant, Sigfox offre aux entreprises d’être à la pointe de l’innovation en matière d’IoT. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée à Labège, près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley française. Sigfox possède également des bureaux à Paris, Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

