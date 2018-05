Anatara anuncia acordo de licença global exclusiva com a Zoeis

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--mai 15, 2018--Anatara Lifesciences (ASX:ANR) está feliz por poder anunciar um contrato de licenciamento exclusivo com a Zoetis Inc., a empresa líder global de saúde animal, para desenvolvimento, fabricação, distribuição e comercialização mundial da Detach ® como abordagem não antibiótica para ajudar a controlar a doença diarreica (conhecida como diarreia) do gado e dos cavalos.

De acordo com os termos do contrato de licenciamento, a Anatara concede à Zoetis direitos exclusivos para desenvolver, fabricar, distribuir e comercializar o Detach ® mundialmente, inclusive na Austrália. O contrato segue um período inicial de Opção de licença e avaliação de pesquisa exclusiva (anunciado em 18 de janeiro de 2016), durante o qual a Zoetis avaliou o Detach ® para uso como produto não antibiótico no gado.

Os termos do contrato incluem um pagamento antecipado, pagamentos parcelados e royalties baseados nas vendas do produto. A propriedade intelectual licenciada com exclusividade para a Zoetis de acordo com o contrato permanecerá como propriedade exclusiva da Anatara. Os detalhes exatos do contrato continuam confidenciais.

O presidente executivo da Anatara, Dr. Mel Bridges, afirmou: "Através da assinatura desse contrato com a Zoetis, a Anatara atingiu um importante marco comercial; este é um momento estimulante para os nossos acionistas."

O Dr. Bridges acrescentou: “O alcance global e os recursos que a Zoetis consegue aplicar ao fazer do Detach ® um produto de sucesso é de grande valor para a Anatara. Vemos isso como um resultado extraordinário com um parceiro líder mundial."

"Veterinários e criadores de gado estão buscando soluções novas, integradas para manter os animais saudáveis", disse o Dr. Scott A. Brown, vice-presidente de inovação externa da Zoetis. "Esperamos continuar nossa pesquisa e desenvolvimento dessa nova abordagem e pretendemos explorar seu lugar no nosso diversificado portfólio de soluções, para prevenir e tratar as doenças gastrointestinais do gado e dos cavalos."

A tecnologia Detach ® da Anatara tem potencial para exercer um papel importante como alternativa para os tradicionais antibióticos e controlar as doenças gastrointestinais do gado e dos animais de produção. O contrato demonstra o compromisso das duas empresas com o uso responsável de antibióticos na cadeia alimentar e na busca de alternativas naturais para ajudar a controlar as doenças gastrointestinais.

