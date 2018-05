Anatara annonce un accord de licence exclusif mondial avec Zoetis

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--mai 15, 2018--Anatara Lifesciences (ASX : ANR) est ravi d’annoncer un accord de licence exclusif avec Zoetis Inc., le leader mondial en santé animale, dans le cadre du développement, de la fabrication, de la distribution et de la commercialisation à l’échelle mondiale, de Detach ®, une approche non antibiotique qui facilite le contrôle des maladies diarrhéiques du bétail et des équidés.

Dr Mel Bridges, Executive Chairman & CEO, Anatara Lifesciences

Aux termes de l’accord de licence, Anatara a octroyé à Zoetis les droits exclusifs de développer, fabriquer, distribuer et commercialiser Detach ® dans le monde, y compris en Australie. L’accord intervient après une période initiale d’une option de licence et d’évaluation de recherche exclusive (annoncée le 18 janvier 2016) pendant laquelle Zoetis a évalué l’utilisation de Detach ® en tant que produit non antibiotique sur les animaux d’élevage.

Les termes de l’accord comprennent un paiement initial, des paiements échelonnés et les redevances basées sur les ventes du produit. La propriété intellectuelle cédée sous licence exclusive à Zoetis aux termes de l’accord restera la propriété exclusive d’Anatara. Les détails exacts de l’accord restent confidentiels.

Le Dr Mel Bridges, président exécutif d’Anatara, a déclaré, « Avec la signature de cet accord avec Zoetis, Anatara a atteint un objectif commercial majeur ; c’est donc un moment particulièrement exceptionnel pour nos actionnaires ».

Le Dr Bridges a ajouté : « L’envergure mondiale et les ressources que Zoetis est en mesure de mettre en œuvre pour la réussite du produit Detach ® représentent une grande valeur pour Anatara. Ce résultat obtenu avec l’un des principaux partenaires mondiaux est pour nous exceptionnel ».

« Les vétérinaires et les éleveurs recherchent de nouvelles solutions intégrées pour maintenir les animaux en bonne santé », a déclaré le Dr Scott A. Brown, vice-président chargé de l’innovation externe, chez Zoetis. « Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre nos recherches et le développement de cette approche révolutionnaire, et nous allons explorer son positionnement dans notre gamme de solutions diversifiées pour prévenir et traiter les maladies gastro-intestinales chez les animaux d’élevages et les équidés. »

La technologie Detach ® d’Anatara peut jouer un rôle important comme solution alternative aux antibiotiques traditionnels afin de contrôler les maladies gastro-intestinales du bétail et des animaux d’élevage. Cet accord démontre l’engagement des deux entreprises envers l’usage responsable des antibiotiques dans la chaîne alimentaire, et la découverte de solutions alternatives naturelles pour faciliter le contrôle des maladies gastro-intestinales.

