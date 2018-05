BC-BBA--Top Ten

BASEBALL'S TOP TEN By The Associated Press AMERICAN LEAGUE G AB R H Pct. Betts Bos 37 141 43 51 .362 MMachado Bal 41 157 25 55 .350 JMartinez Bos 39 153 25 53 .346 Simmons LAA 38 142 25 48 .338 Lowrie Oak 40 163 17 54 .331 Brantley Cle 30 121 16 40 .331 DGordon Sea 39 159 24 52 .327 Castellanos Det 37 144 20 47 .326 MDuffy TB 29 118 8 38 .322 Lindor Cle 40 170 34 54 .318 Home Runs

JoRamirez, Cleveland, 13; Betts, Boston, 13; MMachado, Baltimore, 13; Gallo, Texas, 12; KDavis, Oakland, 12; Trout, Los Angeles, 12; Lindor, Cleveland, 12; Davidson, Chicago, 11; Judge, New York, 11; JMartinez, Boston, 11.

Runs Batted In

MMachado, Baltimore, 38; KDavis, Oakland, 36; Lowrie, Oakland, 36; Judge, New York, 35; JMartinez, Boston, 34; Upton, Los Angeles, 31; Gregorius, New York, 31; Haniger, Seattle, 30; GSanchez, New York, 30; 2 tied at 29.

Pitching

Severino, New York, 6-1; Kluber, Cleveland, 6-2; Velazquez, Boston, 5-0; Morton, Houston, 5-0; Porcello, Boston, 5-1; McCullers, Houston, 5-1; Carrasco, Cleveland, 5-2; Hernandez, Seattle, 5-3; Manaea, Oakland, 5-4; Clippard, Toronto, 4-0.