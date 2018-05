Die 19. jährliche eBay-Wohltätigkeitsauktion von GLIDE für Power Lunch mit Warren Buffett läuft vom 27. Mai bis 1. Juni

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Mai 14, 2018--GLIDE freut sich, die bekannt geben zu dürfen. Gebote für die diesjährige über eBay for Charity laufende Auktion können von Sonntag, dem 27. Mai, 19:30 PDT, bis Freitag, den 1. Juni,19:30 PDT, abgegeben werden. Die Gebote starten bei 25.000 US-Dollar, und alle Bieter müssen sich unter ebay.com/GLIDE vorqualifizieren. Der erfolgreiche Bieter bzw. die erfolgreiche Bieterin mit bis zu sieben Freunden wird Gelegenheit haben, gemeinsam mit Herrn Buffet bei Smith & Wollensky in New York City zu Mittag zu essen.

GLIDE hat sich seit über 50 Jahren für die Verletzlichen, Armen und Benachteiligten eingesetzt sowie für Menschen, die von Krankheit, Heimatlosigkeit, Hunger, Diskriminierung und von gesellschaftlichem Ausschluss betroffen sind. GLIDE ist nach wie vor ein Ort für alle, die ein warmes Essen, Zugang zu Krankenversorgung, ein Dach über dem Kopf, Kinderbetreuung und Familienleistungen oder jemanden, der ihnen beisteht, suchen. GLIDE serviert ca. 750.000 kostenlose Mahlzeiten pro Jahr.

„GLIDE kümmert sich um Menschen, die ganz unten in ihrem Leben angekommen sind und hilft ihnen wieder auf die Beine“, meinte Warren Buffett. „Sie tun dies schon seit Jahrzehnten. Wenn ich helfen kann, Mittel für sie zu beschaffen, dann tue ich das gerne.“

„Wir danken Warren Buffett und eBay, dass sie es uns ermöglichen, Tausende mit unseren Programmen und unserer Unterstützung zu erreichen“, so der Mitbegründer von GLIDE , Reverend Cecil Williams.

„Warren Buffetts Großzügigkeit ist eine direkte Unterstützung, um den Entmündigten dabei zu helfen, ihr Leben zu ändern. Mit ihr kann GLIDE eine treibende Kraft für wirtschaftliche Gleichberechtigung und Rassengleichheit in San Francisco und darüber hinaus bleiben“, erklärte Karen Hanrahan, President und CEO von GLIDE.

„Für eBay ist es eine Ehre, die Partnerschaft mit GLIDE für diese traditionelle Auktion fortzuführen und dazu beizutragen, das Leiden derer zu lindern, die unter dem lähmenden Griff der Armut leiden“, meinte President und CEO von eBay, Devin Wenig. „Die eBay-Gemeinde verkörpert das unerschütterliche Engagement für unser Ziel, bis 2020 eine Milliarde US-Dollar für Wohltätigkeitsorganisationen zu beschaffen.“

Die siegreichen Gebote der letzten 18 Jahre haben von 25.000 US-Dollar (vor der Beteiligung von eBay) bis zu 3.456.789 US-Dollar betragen. Die beschafften Mittel gehen direkt an GLIDE zur Unterstützung ihrer Programme. eBay wird zum 16. Mal hintereinander Gastgeber der Auktion sein.

Weitere Informationen erhalten Sie von GLIDE unter +1 415-674-6060, oder besuchen Sie eBay.com/GLIDE.

