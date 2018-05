Du 27 mai au 1er juin, GLIDE organisera sa 19e vente aux enchères sur eBay pour permettre de remporter un déjeuner d'affaires avec Warren Buffett

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--GLIDE se réjouit d'annoncer sa . Proposées via eBay for Charity, les offres pour la vente aux enchères de cette année pourront être soumises du dimanche 27 mai, 19h30, heure avancée du Pacifique au vendredi 1er juin, 19h30, heure avancée du Pacifique. Les enchères démarreront à 25 000 USD et tous les soumissionnaires doivent remplir les critères de présélection sur eBay.com/GLIDE. Le soumissionnaire gagnant pourra inviter jusqu'à sept amis à déjeuner avec M. Buffett chez Smith & Wollensky, à New York.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180514006466/fr/

Warren Buffett (Photo: Business Wire)

Depuis plus de 50 ans, GLIDE travaille à défendre la cause des plus vulnérables, notamment les personnes pauvres et marginalisées, ceux qui sont confrontés à la maladie, les sans domicile fixe, ainsi que les personnes touchées par la faim, la discrimination et l'exclusion. GLIDE demeure un endroit vers lequel peuvent se tourner tous ceux qui ont besoin d'un repas chaud, d'un accès aux soins, d'un abri, de services de puériculture et de services à la famille, ou encore de quelqu'un pour les défendre. GLIDE sert en moyenne 750 000 repas gratuits par an.

« GLIDE prend vraiment en charge les personnes qui ont touché le fond et les aide à remonter la pente », a déclaré Warren Buffett. « Cela fait des décennies qu'ils travaillent dans ce sens. Si je peux les aider en levant des fonds pour eux, c'est pour moi un plaisir de le faire. »

« Nous sommes reconnaissants envers Warren Buffett et eBay qui nous ont permis d'atteindre des milliers de personnes avec nos programmes et notre soutien », a indiqué le Révérend Cecil Williams, co-fondateur de GLIDE.

« La générosité de Warren Buffett nous permet de bénéficier d'un soutien direct et d'aider les personnes privées de leurs droits à transformer leur vie. Elle permet à GLIDE de rester une force motrice en termes d'équité raciale et économique dans la région de San Francisco et au-delà », a confié pour sa part Karen Hanrahan, présidente et chef de la direction de GLIDE.

« C'est un honneur pour eBay que de poursuivre ce partenariat avec GLIDE dans le cadre de cette vente aux enchères emblématique et d'aider l'organisation dans sa mission d'alléger les souffrances des personnes qui se trouvent sous l'emprise débilitante de la pauvreté », a déclaré Devin Wenig, président et chef de la direction d'eBay. « La communauté d'eBay incarne le dévouement inébranlable envers notre objectif, qui est de recueillir un milliard de dollars pour les organismes de bienfaisance d'ici 2020. »

Au cours des 18 années passées, les offres gagnantes ont oscillé entre 25 000 USD (avant la participation d'eBay) et 3 456 789 USD. Les fonds recueillis servent directement à soutenir les programmes de GLIDE. eBay hébergera la vente aux enchères pour la 16e année consécutive.

Pour plus d'informations, veuillez contacter GLIDE au 415-674-6060, envoyer un courriel à ou visiter eBay.com/GLIDE.

