19.° leilão beneficente anual da GLIDE no eBay para almoço de negócios com Warren Buffett será realizado de 27 de maio a 1.º de junho

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--mai 14, 2018--A GLIDE tem a satisfação de anunciar o . Oferecido pelo eBay for Charity, programa beneficente do eBay, o leilão deste ano será iniciado às 19h30 do sábado, 27 de maio, e se encerrará às 19h30 da sexta-feira, 1.º de junho (PDT, horário de verão do Pacífico). Os lances começam em US$ 25.000, e todos os concorrentes devem se pré-qualificar em eBay.com/GLIDE. O dono do lance vencedor e até sete amigos terão a oportunidade de realizar uma refeição com Buffet no Smith & Wollensky em Nova York.

Há mais de 50 anos, a GLIDE está ao lado dos mais vulneráveis, entre eles, pessoas pobres e marginalizadas, sem lar, que sofrem de doença, fome, discriminação e exclusão. A GLIDE continua sendo um lugar onde todos os necessitados encontram uma refeição quente, acesso a tratamento de saúde e abrigo, atendimento infantil e serviços para a família, além de alguém sempre disposto a defendê-los. A GLIDE serve cerca de 750 mil refeições gratuitas por ano.

“A GLIDE realmente acolhe as pessoas que chegaram ao fundo do poço e as ajuda a recuperar sua dignidade”, declarou Warren Buffett. “Eles têm feito isso há décadas. Se posso ajudar arrecadando algum dinheiro para a organização, faço isso com prazer.”

“Somos muito gratos a Warren Buffett e ao eBay por nos permitir ajudar milhares de pessoas com nossos programas e apoio”, comentou o reverendo Cecil Williams, cofundador da GLIDE.

“A generosidade de Warren Buffett proporciona apoio direto para ajudar a transformar a vida dos mais necessitados. Isso permite que a GLIDE siga sendo uma força propulsora da igualdade racial e econômica em São Francisco e outros lugares”, acrescentou Karen Hanrahan, presidente e diretora executiva da GLIDE.

“Para o eBay, é uma grande honra dar continuidade à nossa parceria com a GLIDE neste leilão tão emblemático e ajudar em sua missão de aliviar o sofrimento daqueles que tanto sofrem com a pobreza”, comentou Devin Wenig, presidente e diretor executivo do eBay. “A comunidade do eBay incorpora da dedicação inabalável à nossa meta de arrecadar um bilhão de dólares para instituições beneficentes até 2020.”

Nos últimos 18 anos, os lances vencedores variaram de US$ 25.000 (antes do envolvimento do eBay) a US$ 3.456.789. Os recursos arrecadados vão diretamente para programas de apoio da GLIDE. Este será o 16.º ano consecutivo em que o leilão é realizado pelo eBay.

