Internazionali BNL d'Italia Results

Monday Foro Italico Rome Surface: Clay-Outdoor Singles Men First Round

Pablo Carreno Busta (10), Spain, def. Jared Donaldson, United States, 6-4, 3-6, 6-0.

Robin Haase, Netherlands, def. Daniil Medvedev, Russia, 3-6, 6-4, 6-1.

Aljaz Bedene, Slovenia, def. Gilles Muller, Luxembourg, 6-4, 6-4.

Kei Nishikori, Japan, def. Feliciano Lopez, Spain, 7-6 (5), 6-4.

David Goffin (9), Belgium, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-1, 6-2.

Philipp Kohlschreiber, Germany, def. Karen Khachanov, Russia, 7-5, 6-7 (7), 7-6 (6).

Marco Cecchinato, Italy, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 2-6, 7-5, 6-4.

Albert Ramos-Vinolas, Spain, def. Federico Delbonis, Argentina, 2-6, 7-5, 6-1.

Novak Djokovic (11), Serbia, def. Alexandr Dolgopolov, Ukraine, 6-1, 6-3.

Matteo Berrettini, Italy, def. Frances Tiafoe, United States, 6-3, 7-6 (1).

Benoit Paire, France, def. Richard Gasquet, France, 6-4, 6-4.

Kyle Edmund, Britain, def. Malek Jaziri, Tunisia, 6-3, 3-6, 6-3.

Fabio Fognini, Italy, def. Gael Monfils, France, 6-3, 6-1.

Women First Round

Johanna Konta, Britain, def. Magdalena Rybarikova (17), Slovakia, 6-4, 6-3.

Petra Martic, Croatia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-1, 6-2.

Aleksandra Krunic, Serbia, def. Roberta Vinci, Italy, 2-6, 6-0, 6-3.

Kaia Kanepi, Estonia, def. Camilia Rosatello, Italy, 6-1, 6-2.

Naomi Osaka, Japan, def. Victoria Azarenka, Belarus, 6-0, 6-3.

Madison Keys (13), United States, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-4, 6-1.

Donna Vekic, Croatia, def. Carla Suarez Navarro, Spain, 6-1, 6-2.

Dominika Cibulkova, Slovakia, def. Francesca Schiavone, Italy, 6-1, 6-7 (5), 6-2.

Alison Van Uytvanck, Belgium, def. Sam Stosur, Australia, 6-7 (6), 6-3, 6-2.

Zhang Shuai, China, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-3, 7-6 (2).

Daria Gavrilova, Australia, def. Natalia Vikhlyantseva, Russia, 5-7, 6-4, 6-3.

Anett Kontaveit, Estonia, def. CoCo Vandeweghe (12), United States, 6-1, 6-1.

Sloane Stephens (9), United States, def. Barbora Strycova, Czech Republic, 6-7 (4), 6-3, 6-1.

Doubles Men First Round

Raven Klaasen, South Africa, and Michael Venus, New Zealand, def. Ryan Harrison, United States, and Fernando Verdasco, Spain, 6-2, 6-4.

Sam Querrey and Rajeev Ram, United States, def. Adrian Mannarino and Lucas Pouille, France, 6-3, 7-5.

Santiago Gonzalez, Mexico, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, def. Diego Schwartzman, Argentina, and Denis Shapovalov, Canada, 6-2, 6-2.

Women First Round

Raquel Atawo, United States, and Anna-Lena Groenefeld, Germany, def. Olga Savchuk and Elina Svitolina, Ukraine, 6-1, 6-1.

Alla Kudryavtseva, Russia, and Renata Voracova, Czech Republic, def. Lara Arruabarrena, Spain, and Irina-Camelia Begu, Romania, 3-6, 6-3, 10-5.

Sara Errani and Martina Trevisyan, Italy, def. Peng Shuai and Wang Yafan, China, 7-5 7-6 (1).

Svetlana Kuznetsova, Russia, and Karolina Pliskova, Czech Republic, def. Latisha Chan, Taiwan, and Bethanie Mattek-Sands (5), United States, 7-5, 7-6 (3).

Sorana Cirstea, Romania, and Jelena Ostapenko, Latvia, def. Magdalena Rybarikova, Slovakia, and Anastasija Sevastova, Latvia, 7-6 (4), 6-3.

Ashleigh Barty, Australia, and Demi Schuurs (8), Netherlands, def. Nicole Melichar, United States, and Kveta Peschke, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Vania King, United States, and Katarina Srebotnik, Slovenia, def. Deborah Chiesa and Alice Matteucci, Italy, 7-5, 6-0.

Chan Hao-ching, Taiwan, and Yang Zhaoxuan, China, def. Shuko Aoyama and Miyu Kato, Japan, 6-4, 6-4.