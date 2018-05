CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 479 1-4 Jul 491 1-4 Sep 508 Dec 530 1-4 Mar 548 1-2 May 559 Jul 563 Sep 569 3-4 Dec 581 Mar 587 3-4 May 587 1-2 Jul 580 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 387 1-2 Jul 396 1-2 Sep 404 3-4 Dec 414 1-4 Mar 423 May 428 Jul 432 Sep 411 Dec 415 1-2 Mar 424 May 427 3-4 Jul 432 1-4 Sep 418 1-2 Dec 417 3-4 Jul 429 Dec 420 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 239 1-4 Sep 245 1-2 Dec 255 3-4 Mar 259 3-4 May 263 Jul 268 Sep 269 1-4 Dec 269 1-4 Mar 269 1-4 Jul 267 3-4 Sep 267 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1013 1-2 Jul 1017 3-4 Aug 1021 Sep 1020 3-4 Nov 1023 1-4 Jan 1027 3-4 Mar 1013 May 1011 3-4 Jul 1017 3-4 Aug 1014 1-4 Sep 997 1-4 Nov 984 3-4 Jan 989 1-4 Mar 984 1-4 May 984 3-4 Jul 990 1-2 Aug 983 Sep 980 1-2 Nov 968 1-4 Jul 980 1-4 Nov 970 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 31.14 Jul 31.25 Aug 31.35 Sep 31.49 Oct 31.62 Dec 31.95 Jan 32.20 Mar 32.50 May 32.81 Jul 33.09 Aug 33.20 Sep 33.30 Oct 33.34 Dec 33.56 Jan 33.73 Mar 33.95 May 34.12 Jul 34.22 Aug 34.21 Sep 34.21 Oct 34.21 Dec 34.12 Jul 34.12 Oct 34.12 Dec 34.12 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 389.80 Jul 387.60 Aug 384.40 Sep 382.10 Oct 378.80 Dec 377.10 Jan 373.50 Mar 358.10 May 352.00 Jul 352.00 Aug 349.40 Sep 345.10 Oct 339.40 Dec 338.10 Jan 337.80 Mar 337.80 May 337.80 Jul 336.10 Aug 336.10 Sep 336.10 Oct 336.10 Dec 332.40 Jul 332.40 Oct 332.40 Dec 342.50