Beko lève pas moins de 1 000 000 d'euros en 11 jours au profit de l'UNICEF pour contribuer à la lutte contre l'obésité infantile avec l'initiative #EatLikeaPro

Ambitieux, l'objectif de la marque de lever 1 000 000 d'euros pour l'UNICEF a été atteint en tout juste 11 jours, après avoir reçu un soutien planétaire considérable sur les réseaux sociaux. Ces fonds aideront les enfants du monde entier via divers programmes de l'UNICEF, avec le but ultime d'éradiquer la malnutrition infantile, sous toutes ses formes, y compris le surpoids et l'obésité chez l'enfant.

Officiellement lancée le 30 avril, la campagne #EatLikeAPro a appelé les utilisateurs des réseaux sociaux à partager leurs habitudes alimentaires saines à l'aide du hashtag spécial pour créer des dons au profit de cette cause. Chaque publication partagée sur Twitter ou sur Instagram via le hashtag #EatLikeAPro a généré un don d'un euro à l'UNICEF. Avec plus d'un million de publications partagées à ce jour, Beko a le plaisir d'annoncer que la société a atteint son objectif de 1 000 000 d'euros de dons.

L'initiative est soutenue par tous les joueurs du FCB, qui ont arboré le logo #EatLikeAPro sur les manches de leur maillot au cours d'El Clásico (FC Barcelone contre le Real Madrid), le match de championnat national le plus suivi au monde.

#EatLikeAPro est une initiative mondiale de Beko qui, en partenariat avec la Fondation du Barça et l'UNICEF, vise à inspirer et sensibiliser l'opinion quant au défi mondial que représente l'obésité infantile. Les dons levés à ce jour fourniront aux familles et aux écoles primaires des informations, des outils et de l'assistance pour améliorer les régimes alimentaires, la croissance et le développement de quelques 600 000 enfants en Amérique latine.

À propos de Beko: Beko est la marque numéro un sur le marché européen des produits blancs non encastrés et la deuxième plus grande marque d’appareils électroménagers en Europe (déc. 2017). C’est la marque à la croissance la plus rapide sur l'ensemble du marché européen depuis 2000. Beko est la marque internationale d’appareils électroménagers d’Arçelik, ainsi qu’un partenaire premium du FC Barcelone.

À propos du FC Barcelone: Fondé en 1899, il y a 118 ans, le FC Barcelone est unique à bien des égards. Le club appartient à ses plus de 145 000 membres et peut se vanter d’être le club le plus titré d’Europe au cours des dix dernières années. Durant cette période, le club a décroché quatre de ses cinq titres en Ligue des champions et sept de ses 24 titres en championnats nationaux. Du fait de sa personnalité très distincte, le "Barça" est considéré comme "bien plus qu’un club". Le style de jeu particulier de l’équipe est projeté à travers le monde par les meilleurs joueurs et entraîneurs de leur époque, complété par le fameux recours du club à des talents locaux.

Tout cela va de concert avec son ambition permanente de devenir l’institution sportive la plus admirée, aimée et globale sur la planète. Cette mission repose sur des principes de base comme l’humilité, l’effort, l’ambition, le respect et le travail d’équipe, tandis que le club est aussi célèbre pour son engagement envers la société, qui est canalisé via la FC Barcelona Foundation et son travail visant à éduquer les enfants grâce aux valeurs positives du sport. Une telle croissance effrénée au cours des dernières années a permis au FC Barcelone de conquérir plus de 300 millions de fans dans le monde et a fait du club un leader mondial sur les réseaux sociaux.

À propos de la Fondation du Barça: La Fondation du Barça a été créée en 1994 pour venir en aide aux enfants et aux jeunes issus des groupes sociaux les plus vulnérables par le biais des valeurs sportives et pédagogiques, avec comme objectif de contribuer à une société plus équitable et inclusive. La Fondation du Barça inscrit ses activités dans le cadre des programmes de Sport pour le développement et les Objectifs de développement durable des Nations-Unies. Ses lignes directrices sont l'accès et l'aide à l'éducation, la prévention de la violence et la résolution des conflits chez les enfants et les jeunes, ainsi que la lutte contre l'exclusion et la discrimination sociale. Aujourd'hui, la Fondation touche plus de 1 000 000 de bénéficiaires dans le monde entier.

À propos de l'UNICEF: l'UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers pour atteindre les enfants les plus défavorisés sur la planète. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant afin de construire un monde meilleur pour tous. Pour plus d'informations sur l'UNICEF et ses travaux au profit des enfants, visitez le site www.unicef.org.

